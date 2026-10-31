Košarkaši Budućnost Volija upisali su ubjedljiv trijumf u šestom kolu ABA lige, savladavši Borac rezultatom 105:72.

Izvor: KK Budućnost Voli

Podgoričanima je ovo treća uzastopna pobjeda u regionalnom takmičenju, a do nje su stigli sigurnom i dominantnom igrom od samog početka utakmice.

„Plavi“ su furiozno otvorili meč i već na startu napravili seriju 14:0. Prve poene protivniku dozvolili su tek nakon gotovo pet minuta igre, uz raspoloženog Flečera Megija, koji je obilježio prvo poluvrijeme.

Američki košarkaš bio je posebno precizan iza linije 6,75 metara, pogodivši šest od sedam pokušaja za tri poena u prvom dijelu. U nastavku nije uspio da realizuje nijedan od dva šuta sa distance, ali to nije umanjilo njegov odličan učinak.

U drugom poluvremenu istakao se i Stefan Đorđević, dok je trener Andrej Žakelj iskoristio priliku da odmori dio igrača koji nose najveći teret tokom sezone. Među njima su bili i pojedini važni članovi ekipe, dok su Aksel Butej i Jogi Ferel ipak imali značajniju minutažu. Džuvan Morgan na parketu je proveo svega nekoliko minuta.

Borac je jedini ozbiljniji otpor pružio u drugoj četvrtini, kada je uspio da smanji zaostatak na 47:40. Ipak, Megi je sa dvije vezane trojke zaustavio nalet gostiju i omogućio Budućnosti da na poluvrijeme ode sa prednošću od 56:43.

U posljednjoj četvrtini domaći tim je dodatno pojačao ritam, potpuno slomio otpor rivala i stigao do ubjedljivog trijumfa sa više od 30 poena razlike.

Podgoričane već u srijedu očekuje novi izazov. U dvorani „Morača“ ugostiće njemački Kemnic u okviru Evrokupa.