Košarkaš Širokog Šavon Luis prijavljen da je migrant dok je trčao kroz mjesto Kočerin.

Izvor: instagram.com/ceeceelew

Američki košarkaš i Šavon Luis pripremao se za meč HKK Široki protiv Crvene zvezde u okviru ABA lige laganim trčanjem rano ujutru, ali to nije moglo da prođe bez haosa. Mještanin Kočerina prijavio je Luisa policijskoj stanici, smatrajući da je riječ o migrantu koji se kreće kroz njegovo mjesto.

Inače, mjesto Kočerin nalazi se u Bosni i Hercegovini, u opštini Široki Brijeg, nedaleko od granice sa Hrvatskom. U tim krajevima česti su pokušaji migranata da pređu granicu i uđu na teritoriju EU, što je vjerovatno i zbunilo mještanina koji je greškom prijavio američkog beka.

"Mještani Kočerina, nema mjesta panici"

"Obavještenje za sve meštane Kočerina. Iz MUP-a Širokog Brijega obavijestili su sve stanovnike Kočerina da nema potrebe za opštom panikom kakva je nastala juče u 7 časova. Naime, primijećena je osoba kako u ranim jutarnjim satima trči po novoizgrađenom trotoaru, a neko je odmah pomislio da takvu aktivnost treba prijaviti policiji. Dok se pojedinci pripremaju za posao ispijajući ranojutarnju kafu, ima i onih koji se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde", navodi se na profilu "Turnir zaselaka Župe Kočerin".

Ko je Šavon Luis?

Košarkaš Širokog dolazi iz SAD, a u dosadašnjem dijelu karijere promijenio je veliki broj timova. Naravno, nije stigao do NBA lige, pa je nakon koledža morao da se snalazi po Evropi, gdje je u pojedinim klubovima ostavljao veoma dobar utisak.

Do sada je igrao u Litvaniji, Poljskoj, Estoniji, Rusiji, Izraelu, Venecueli i Meksiku. Ekipu HKK Široki pojačao je na početku nove sezone i za sada ostavlja veoma dobar utisak - na prva četiri meča u sezoni prosječno bilježi 18,8 poena, dva skoka, 3,8 asistencije i 1,3 ukradenu loptu.