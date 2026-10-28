Košarkašice Budućnost Bemaxa upisale su prvi trijumf u novoj sezoni WABA lige, pošto su u Podgorici savladale bugarski Rilski rezultatom 67:61.

Izvor: ŽKK Budućnost Podgorica

Podgoričanke su tako sezone otvorile pobjedom pred domaćom publikom, nakon poraza od Šibenika u prvom kolu regionalnog takmičenja. Sa druge strane, ekipa Rilskog nastavila je negativan niz, pa je nakon pet odigranih utakmica i dalje bez pobjede.

Najzaslužnija za slavlje Budućnosti bila je Šante Emri, koja je meč završila sa 22 poena. Zapažen učinak imala je i Atina Radević sa 14 koševa, dok je Milena Vujović dodala deset poena i takođe bila među najefikasnijim igračicama domaćeg sastava.

U redovima bugarske ekipe istakla se Mari Kenembeni, koja je sa 21 poenom bila najefikasnija košarkašica susreta, ali njen učinak nije bio dovoljan da Rilski izbjegne novi poraz.

Budućnost Bemax će u narednom kolu, 25. novembra, gostovati ekipi Studio Zagreb, dok je dan kasnije očekuje i duel sa Šibenikom.