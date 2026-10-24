Nakon utakmice, trener Budućnosti Andrej Žakelj istakao je da je duel bio zahtjevan za oba tima, ali i da njegova ekipa u posljednje vrijeme pokazuje napredak.

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Košarkaši Budućnost Volija nastavili su pobjednički niz, pošto su u petom kolu AdmiralBet ABA lige u Ljubljani savladali Cedevita-Olimpiju rezultatom 95:81. Podgoričanima je to treći uzastopni trijumf u svim takmičenjima, u meču u kojem su od početka imali kontrolu i u jednom trenutku stigli do 19 poena prednosti.

Nakon utakmice, trener Budućnosti Andrej Žakelj istakao je da je duel bio zahtjevan za oba tima, ali i da njegova ekipa u posljednje vrijeme pokazuje napredak.

„I za nas i za njih je ovo bila teška utakmica. I mi smo imali mnogo problema sa povredama na početku sezone i nešto slabijom igrom, ali mislim da smo na posljednje tri utakmice uhvatili pravi ritam. Cedevita je uvijek neugodan protivnik, tako da ni današnja utakmica nije bila laka, bez obzira na rezultat ili tok meča. Nije bilo lako“, rekao je nakon meča trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

Slovenački trener posebno je izdvojio prvo poluvrijeme, tokom kojeg je njegov tim stekao značajnu prednost, uz napomenu da u nastavku ima prostora za dodatni napredak.

„Rival se nije predavao, ali prvo poluvrijeme je bilo upravo ono što želim da vidim od svoje ekipe. Prije svega, odbrana je bila bolja nego u drugom poluvremenu. Malo smo izgubili kontrolu skoka i zbog toga primili nekoliko lakih koševa, ali pobjeda nam je bila veoma važna. To smo ostvarili, a mislima smo već okrenuti utorku, jer nas tada očekuje utakmica u Trentu“, zaključio je Žakelj.

Sa druge strane, Cedevita-Olimpija nastavlja da traži izlaz iz rezultatske krize. Slovenački tim je od početka sezone u svim takmičenjima ostvario svega dvije pobjede, a trener Zvezdan Mitrović nakon poraza ukazao je na probleme sa kojima se njegova ekipa suočava, posebno u igri pod košem.

„Budućnost je iskoristila svoje prednosti u svim elementima igre, pogotovo u skoku. To je ono u čemu ne možemo da im pariramo i budemo konkurentni. Mnogo su bolji tim. Probali smo da se vratimo, a onda napravimo neke greške. Kvalitetnija su ekipa, koja sve kažnjava. Jedna u nizu teških utakmica, koje treba da preživimo. Odigrati utakmicu sa tri krilna igrača i devet bekova je teška misija. Nemate reket, visinu, snagu, blok... To je neka improvizacija, gdje su igrači pomjereni za po jednu poziciju. To je čisto mučenje, kao što vidite“, istakao je trener „zmajeva“ Zvezdan Mitrović.

Budućnost se sada okreće obavezama u Evrokupu, gdje će u utorak gostovati Trentu, dok je u subotu očekuje novi meč u ABA ligi, protiv Borca u Podgorici.