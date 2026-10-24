Najefikasniji u redovima Budućnosti bili su Ajverson Molinar i Džastin Smit sa po 16 poena, dok je Flečer Megi dodao 12.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija nastavili su uspješan niz protiv Cedevita Olimpije, savladavši slovenački tim u Ljubljani rezultatom 95:81, u utakmici petog kola ABA lige. Podgoričani su tako stigli do šeste uzastopne pobjede na gostovanju protiv istog rivala.

Ekipa Budućnosti od samog početka nametnula je svoj ritam i brzo stekla dvocifrenu prednost. Nakon vođstva od 19:8, domaći su pokušavali da uhvate priključak, ali nijesu uspjeli ozbiljnije da ugroze prednost crnogorskog predstavnika.

Izabranici Budućnosti na odmor su otišli sa ubjedljivih 49:34, što im je omogućilo da u nastavku meča igraju mirnije i kontrolišu dešavanja na parketu. Cedevita Olimpija je u nekoliko navrata pokušala da se vrati u utakmicu, ali je tim iz Podgorice sačuvao stečenu prednost i rutinski priveo meč kraju.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bili su Ajverson Molinar i Džastin Smit sa po 16 poena, dok je Flečer Megi dodao 12.

Budućnost sada očekuju novi izazovi na dva fronta. Podgoričani će u utorak gostovati Trentu u Evrokupu, dok ih u subotu očekuje duel sa Borcem pred domaćom publikom u ABA ligi.