Srpski as Nikola Jokić uzbuđen je pred start NBA sezone i ne treba mu posebna motivacija.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić i Denver Nagetsi sezonu u NBA ligi otvaraju utakmicom protiv Oklahoma Siti Tandera u "Pejkom centru". Meč je na programu u noći između četvrtka i petka od 3.30 po našem vremenu, a srpski as i trostruki MVP je priznao da i dalje osjeća tremu pred svaki meč.

Lider Denvera je u obraćanju medijima istakao da su on i njegovi saigrači odmorni i željni pravog takmičarskog nadmetanja. Posebna motivacija mu ne treba, želi samo da igra košarku.

Kada su ga pitali o tremi pred utakmicu, srpski as je priznao da uvijek osjeća nemir prije nego što izađe na teren, što je za njega potpuno normalan osjećaj.

"Mislim da upravo zato i igram ovaj sport - zbog toga", rekao je Jokić.

Srpski derbi u NBA

Nikola Jokić planira večeru sa mladim srpskim asom Nikolom Topićem prije utakmice, ali nažalost on propušta start sezone zbog povrede leđa. Reprezentativac Srbije je uspio da se izbori sa teškim zdravstvenim problemima, vrati na teren, ali ga je zadesio novi peh.

"Ići ćemo na večeru. Vjerovatno ćemo pogledati neke utakmice, malo se zabaviti, tako da neću osjećati nervozu", rekao je nekadašnji šampion.

Dotakao se i ljetošnjeg pojačanja iz Evrolige Alfe Dijala.

"Dobar je. Veoma je atletski građen. Zaista umije da stigne na poziciju prije protivnika. Takođe zna da igra pomalo ’prljavo’, tako da ima pomalo od svega", rekao je trostruki MVP NBA lige.

Jokić se osvrnuo na svoja spektakularna dodavanja tokom predsezone 2026. godine, ali nije imao mnogo toga da kaže o svojim magičnim potezima.

"To jednostavno dolazi samo od sebe. Ponekad je u pitanju sreća, ponekad situacija, a ponekad se jednostavno tako desi", zaključio je.