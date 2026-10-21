Nikola Jokić dominira Denverom, ali Bem Adebajo ukazuje na potcjenjivanje Džamala Mareja i njegovu važnost za tim.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DNVR_Sports/@DenverNuggets/@makeshifthoops

Nikola Jokić je godinama centralna figura Denvera, a njegove partije često zasjene učinak saigrača. Možda baš u tome leži problem na koji je ukazao košarkaš Majamija Bem Adebajo, govoreći o Džamalu Mareju i njegovoj ulozi u timu iz Kolorada. Smatra da kanadski plejmejker ne dobija dovoljno priznanja, prije svega zato što se pažnja javnosti gotovo uvijek usmjerava ka srpskom centru.

Adebajo je objasnio da Jokićeva sposobnost da kreira napad i učestvuje u gotovo svemu što Denver radi u ofanzivi često ostavlja Mareja u drugom planu. Ipak, podsjetio je da je bek Nagetsa već pokazao da može da preuzme odgovornost i odigra na izuzetno visokom nivou. S druge strane, trebalo bi imati u vidu da Kanađanin nije ni izbliza konstantan kao Nikola Jokić - česte povrede su minule sezone nagovještavale da bi čak mogao da bude trejdovan i u Toronto.

"Mislim da je zaista potcijenjen, jer kada imaš nekoga poput Jokića, koji stvara toliko prilika u napadu... ljudi zapravo ne obraćaju mnogo pažnje na Mareja. Ne razumijem zašto ga ne primjećuju, jer je imao onu seriju u 'bablu', kada je prosječno postizao 40 poena. On i Donovan Mičel tada su vodili veliku borbu", rekao je Adebajo.

Adebajo je aludirao na nezaboravnu seriju prve runde plej-ofa 2020, kada su Denver i Juta odigrali šest utakmica u Orlandu. Marej i Donovan Mičel tada su priredili pravi šuterski spektakl, Kanađanin je u prvoj utakmici postigao 36 poena, u četvrtoj nevjerovatnih 50, pa onda 42, a onda ponovo 50, protiv Jute. U narednom kolu je Klipersima u sedmoj utakmici smjestio 40, a onda Lejkersima u četvrtom meču 32.

Marej zna koliko vrijedi, ali brojke nisu uvijek dovoljne

O tome da Marej ne dobija priznanje kakvo zaslužuje govorili su i ljudi iz njegovog okruženja, među kojima su Eron Gordon i nekadašnji trener Denvera Majk Meloun. Slična priča pratila ga je i 2024, kada nije izabran za Ol-star utakmicu, uprkos tome što je bio jedan od ključnih igrača ekipe koja je sezonu ranije osvojila šampionsku titulu.

Sam Marej, međutim, ne smatra da mu nedostaje poštovanje onih čije mišljenje najviše cijeni.

"Možda me potcijenjuju mediji ili ljudi koji ne prate košarku, ali mislim da imam poštovanje svojih kolega.To je jedino što je važno. Ako izađem na teren i predstavljam jednog od igrača kojih se protivnici najviše plaše, bez obzira na to šta drugi govore, meni je to dovoljno", poručio je Marej 2024. godine.

Ipak, činjenica je da njegove partije nisu uvijek na istom nivou. Tokom sezone 2025/26. ostvario je najbolje prosjeke u karijeri, sa 25,4 poena, 7,1 asistencijom i 4,4 skoka po utakmici, uz 43,5 odsto uspješnosti u šutu za tri poena.

Međutim, u plej-ofu nije uspio da zadrži takav ritam protiv Minesote. Marej je imao nekoliko utakmica sa više od 30 poena, ali je do njih dolazio uz veliki broj šuteva. U šestoj utakmici, koja je za Denver značila eliminaciju, ubacio je svega 12 poena uz šut iz igre 4/17. Poslije tog poraza preuzeo je odgovornost i priznao da je frustrirajuće kada šutevi jednostavno ne ulaze.

Denveru je potrebno više od Jokićeve dominacije

Dok Jokić ostaje temelj ekipe i prema sopstvenim najavama želje da ostatak karijere provede u Denveru, pitanje je koliko dugo Nagetsi mogu da odlažu povratak u borbu za titulu. Od šampionske 2023. nisu uspjeli da ponove isti uspjeh, a naredna sezona mogla bi da bude važna prekretnica za tim.

Nekadašnji NBA igrač i analitičar Kendrik Perkins smatra da Denver rizikuje da potroši najbolje godine Jokićeve karijere, a doveo je u pitanje i to da li tandem srpskog centra i Mareja još može da donese šampionski rezultat.

"Ako je Denver odlučio da ponovo rizikuje i nastavi sa ovim timom, onda će Džamal Marej morati da podigne svoju igru na još viši nivo.Prošle godine je prvi put postao Ol-star igrač, a sada će morati da odigra sezonu na nivou Ol-NBA izbora", rekao je Perkins.

Upravo će to biti jedan od glavnih zadataka za Mareja u sezoni 2026/27. Njegov kvalitet nije sporan, ali Denveru su potrebne konstantne partije i u najvažnijim utakmicama. Jokić može da bude najbolji igrač na parketu i da iznova pomjera granice, ali za novi napad na titulu biće mu neophodno da Marej češće bude igrač koji pravi razliku.