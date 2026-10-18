Kristijan Koloko je novi centar Crvene zvezde, a on bi prije svega ekipi Ibona Navara trebalo da donese - defanzivu.

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Crvena zvezda je konačno kompletirala tim. Pričao je Ibon Navaro da na svakoj poziciji ima tri igrača, a samo na "petici" dvojicu i to povrijeđenu. Zbog toga su se glasine obistinile i pred vječiti derbi u Evroligi zakazan za 22. oktobar doveden je Kristijan Koloko.

Košarkaš iz Kameruna ima 26 godina, visok je 211 centimetara, a fizički je impresivan. Ima raspon ruku od 225 centimetara i kada je na završnoj godini koledža upisao 2,8 blokada po meču, Toronto je odlučio da ga dovede i isproba. Izabran je prije igrača kakvi su Džejlin Vilijams, Džejden Hardi, Rajan Rolins, Ajzea Mobli i Gubi Santos, a u NBA ligi je do sada odigrao 122 meča i prosječno je imao 2,8 poena i 2,8 skokova.

Šta su pričali Amerikanci o njemu?

Vidi opis Šta Crvenoj zvezdi donosi Kristijan Koloko? Pogledajte ove ruke, zato su ga zvali "novi Rudi Gober" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ringer" ga je imao kao 28. pika na draftu i isticao je da je sjajan defanzivac, bloker i da umije da pogodi iz reketa. "Kamerunski visoki igrač je ove godine bio jedan od najboljih defanzivaca na obruču u NCAA, ali mora da ojača da bi uspio u NBA", pisao je tada Kevin O'Konor.

Primijećen je tokom projekta "Košarka bez granica", kada je prešao iz Kameruna u Ameriku, a "Bličer riport" je pisao da će Koloko "imati definisanu ulogu da blokira, štiti obruč i preuzima u odbrani". Ipak, takođe je navedeno da će "sve u napadu biti čist bonus".

Novi Rudi Gober?

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Specijalizovani portal koji se bavi Toronto Reptorsima "Reptors Republik" ga je najdetaljnije analizirao i istakli su ga te 2022. godine kao "novog Rudija Gobera".

"Ukratko, Koloko se dobro kreće za centra, veoma je visok i ima izuzetno duge ruke. Kombinacija tih fizičkih predispozicija gotovo garantuje pozitivne rezultate u odbrani, a on je pokazao i više od toga, jer je izuzetno talentovan i vrijedan.

Kada je na parketu, protivničke ekipe šutiraju znatno lošije nego kada je na klupi. Njegovi instinkti kod pomoći saigračima u odbrani na elitnom su nivou. To je više puta pokazao spremnošću da se baci na svakog protivnika koji krene ka košu Toronta. Pravi mnogo faulova, ali to je sastavni dio procesa kroz koji prolazi svaki mladi visoki igrač dok uči kako da igra odbranu na NBA nivou. Pravo vrijeme za reakciju i osjećaj za fizički kontakt stiču se kroz pokušaje da se zaustavi šut i kroz stalne duele pod košem.

Poređenja radi, procenat faulova Rudija Gobera, Džarena Džeksona Džuniora, Roba Vilijamsa i Koloka u njihovim debitantskim NBA sezonama iznosio je 5,8%, 5,9%, 5,9% i 6,2%, tim redom. To ne znači da će Koloko uskoro biti među finalistima za nagradu za najboljeg defanzivca godine (DPOY), već samo da njegovi faulovi za sada nisu razlog za preveliku zabrinutost", naveo je tada "Reptors repablik".

Šta Zvezda dobija?

Očigledno da je Kristijan Koloko prije svega defanzivna sila, pogotovo u Evropi gdje još nisu uvedene defanzivne tri sekunde i gdje će moći da "kampuje" u reketu sa svojim ogromnim rasponom ruku. Crvena zvezda će sa njim u sastavu moći da bude agresivnija u odbrani na bekovima jer će on poput Edija Tavareša moći da pomogne ispod koša i svojim dugim rukama spriječi prodore do samog obruča.

U napadu, to ćemo tek da vidimo. Umije Koloko da se otvori iz pika, treba mu malo prostora da završi na obruču, a vidjećemo kako će se to prevesti na teren u Evropi. Bilo je primjera gdje su NBA defanzivci dominirali u Evropi i u napadu kao recimo Ekpe Judo, ali bilo je i mnogo primjera kada se nisu snašli.

(MONDO, Nikola Lalović)