Crvena zvezda je ozvaničila dolazak NBA centra Kristijana Kolokoa.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je konačno dovela centra! Kao što se ranije spekulisalo, novo pojačanje crveno-bijelih je iskusni NBA centar Kristijan Koloko. Ovaj 211 centimetara visoki Kamerunac staviće se na raspolaganje Ibonu Navaru.

Sada već iskusni 26-godišnji košarkaš došao je rano u Ameriku, završio je tu srednju školu i tri godine NCAA na Arizoni, a onda je izabran kao 33. pik od strane Toronta 2022. godine. Nastupao je u NBA za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis Grizlise i Atlantu.

Vidi opis Crvena zvezda dovela centra iz NBA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ovo pojačanje dolazi u vrlo bitnom momentu. U narednom kolu Evrolige očekuje nas "vječiti derbi" gdje će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi, a tim sa Malog Kalemegdana je bez zdravih centara pošto su van stroja i Džonatan Motli i Ebuka Izundu.

Ko je Kristijan Koloko?

Christian Koloko is the newest addition to the BC Crvena zvezda Meridianbet roster! Welcome to Belgrade and the Red&White family, Christian! ⚪️ Кристијан Колоко ново је појачање КК Црвена звезда Меридианбет!Бивши центар Торонта, ЛА Лејкерса и Мемфиса стиже у Београд и појачаће центарску линију нашег тима након обављених лекарских прегледа. Иако су за његове услуге били заинтересовани бројни евролигашки клубови, одлучио је да црвено-бели буду прва европска станица у његовој каријери.Кристијан Колоко је висок 211 центиметара, рођен је у Камеруну (Дуала), али је све значајније кошаркашке кораке правио у САД - прво као члан две средње школе у Калифорнији, а онда и кроз трогодишњи боравак на Аризони, једном од престижних НЦАА кошаркашких програма.#kkcz #WeAreTheTeam — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 18, 2026

Nakon što je izabran na draftu, imao je solidnu ruki sezonu u Torontu, odigrao je 58 utakmica i na 19 je bio starter. Postizao je prosječno 3,1 poen i imao 2,9 skokova, ali je zatim otišao u Lejkerse kojima je bio neophodan centar. Potpisao je dvosmjerni ugovor i upao u rotaciju poslije povreda Kristijana Vuda, Entonija Dejvisa i Džeksona Hejsa.

Nakon toga proveo je neko vrijeme u Razvojnoj ligi, da bi ga u decembru 2025. potpisali Memfis Grizlisi. Igrao je i za Atlantu i na kraju skupio 122 NBA meča prije dolaska u Crvenu zvezdu.