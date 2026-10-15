Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana od Fenerbahčea i skora 3-3.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Partizan je sezonu započeo sa tri pobjede u nizu, pa su uslijedila tri poraza i sada ima skor 3-3 u Evroligi. Posle meča u Istanbulu je pao na tabeli elitnog takmičenja.

Tim Đoana Penjaroje je sada na 10. poziciji sa skorom 3-3 i ako Real opravda ulogu favorita i savlada Asvel u Madridu izjednačiće se sa crno-bijelima po skoru. Ispred su Virtus, Barselona, Hapoel i Crvena zvezda sa skorom 3-2, uz napomenu da spomenute ekipe tek treba da odigraju svoje mečeve.

Dubai je srušio Armani u Milanu posle dramatične završnice (101:97) i tako poboljšao skor na 4-2, dok je Makabi šokirao Valensiju u Španiji i naneo joj drugi poraz (91:88).

Šta čeka Partizan u oktobru?

Vidi opis Tabela Evrolige posle poraza Partizana: Crno-bijeli pali, slijedi derbi sa Zvezdom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Partizan ima još tri utakmice u Evroligi u oktobru i prva sledeća je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom koji se igra 22. oktobra. Onda slijede dva gostovanja...