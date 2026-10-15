Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana od Fenerbahčea i skora 3-3.
Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore
Partizan je sezonu započeo sa tri pobjede u nizu, pa su uslijedila tri poraza i sada ima skor 3-3 u Evroligi. Posle meča u Istanbulu je pao na tabeli elitnog takmičenja.
Tim Đoana Penjaroje je sada na 10. poziciji sa skorom 3-3 i ako Real opravda ulogu favorita i savlada Asvel u Madridu izjednačiće se sa crno-bijelima po skoru. Ispred su Virtus, Barselona, Hapoel i Crvena zvezda sa skorom 3-2, uz napomenu da spomenute ekipe tek treba da odigraju svoje mečeve.