Centar Partizana Tonje Džekiri biće van terena dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi
Veliki problem za Partizan koji postoji od početka sezone je rotacija igrača, odnosno roster. Poslije meča protiv Fenerbahčea crno-bijeli su ostali bez još jednog igrača - Tonje Džekiri je napustio teren, a prema posljednjim informacijama ekipi neće moći da pomogne oko dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi koji je na programu u četvrtak od 20.45.
Problem Crvene zvezde sa centarskom linijom polako se dovodi u red, a sad je Partizan u sličnoj situaciji. Crno-bijeli imaju skraćenu rotaciju, pošto Tonje Džekiri, prema saznanjima Mocart sporta, neće moći da pomogne timu oko dvije sedmice. Džekiri je uradio dodatne preglede, pronađena je adekvatna terapija i neophodan mu je odmor, kako bi u istom ritmu u nastavku sezone bio dio tima Đoana Penjaroje.
Ono što svakako nije dobro, to je da će - kako stvari stoje - propustiti sve mečeve do kraja oktobra. Suvišno je pričati koliki je to problem za Partizan. Ako uzmemo u obzir da je Kevarijus Hejs u ne tako sjajnom ritmu, uz problem sa faulovima koji su česti, onda je izostanak Džekirija utoliko bolniji za crno-bijele. Tu je i kapiten Žofri Lovernj, kojem jednostavno godine i forma ne dozvoljavaju da igra na visokom nivou, pa Partizanu ostaje da se uzda u Nikolu Tanaskovića.
Uz povrijeđene Dereka Vilisa i Vanju Marinkovića, izostanak Džekirija je katastrofalna vijest za Partizan. Džekiri, iako ima 32 godine, igra sjajno, pa je u nekim momentima čak i lider crno-bijelih na terenu. Dosad je imao prosjek od 10,2 poena, 3,8 uhvaćenih lopti, 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.
Koliko je važan za crno-bijele govori i statistika - drugi je najbolji igrač u Partizanu, odmah iza Karlika Džounsa, pa bi se znatno mlađi igrači u crno-bijelom dresu mogli pošteno posramiti zbog igre bivšeg centra CSKA, Fenerbahčea, Uniksa, Baskonije...
Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?
- 8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76
- 13. oktobar Partizan - Panatinaikos 55:75
- 15. oktobar Fenerbahče - Partizan 74:65
- 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
- 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
- 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati