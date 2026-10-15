Srpski as Nikola Jokića podsjetio je javnost na svoje glumačko "ostvarenje".

Izvor: YouTube/Državni posao

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić odgovarao je na zanimljiva pitanja u sklopu promotivne kampanje gaziranog pića "Sprajt". Saznali smo da li trostruki MVP NBA lige voli modu, koja mu je omiljena hrana i muzika, kao i koju seriju najviše voli da gleda u slobodno vrijeme.

"Imam jednu damu koja bira moje stajlinge i svaki put sam nervozan šta će odabrati", rekao je Jokić i pokazao na svog stilistu iza kamere.

Nikola voli da sluša srpske narodnjake, pije "sprajt", a omiljena hrana mu je gulaš. Najzanimljiviji odgovor se tiče Jokićeve omiljene serije. U pitanju je Državni posao, u kojoj je i sam učestvovao na startu NBA karijere.

Jokić gostovao u Državnom poslu 2017. godine

Srpski centar je prije skoro 10 godina gostovao u popularnoj seriji "Državni posao". Tada je bio mlada zvijezda u usponu i dodatno je učinio ovu humorističnu emisiju popularnijom.

Jokić je bio u sopstvenoj ulozi i toj epizodi, dok ga glavni akteri Čvarkov, Torbica i Boškić nisu prepoznali. Njih nije zanimala njegova NBA karijera, niti košarka ili reprezentacija, već odakle je došao...

Izvor: Youtube/Državni posao/printscreen

Kada Nikola kaže da je stigao iz Denvera, jedino što ih zanimalo je da li poznaje Aleksis Kolbi (lik iz legendarne serije "Dinastija"). Nikola redovno u svojim intervjuima ističe da mu je to omiljena emisija, što je bilo u ovog puta...

(MONDO)