Zna se da Nikola Jokić ne voli da učestvuje u kreiranju ovakvog sadržaja za društvene mreže, ali je utisak da mu ovog puta nije bilo dosadno da gleda kako bi izgledao prije 50 godina.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Dok se čitav svijet priprema za novu sezonu NBA lige, Nikola Jokić mora da se bavi stvarima koje ne voli previše. Denverov tim zadužen za društvene mreže pripremio je zanimljiv materijal koji je podijelio sa svojim navijačima, pošto su igrači gledali u svoje fotošopirane fotografije - na slikama su bila njihova lica, ali sa frizurama koje su bile popularne prije 50 godina.

Jokić je bio među "žrtvama" u ovoj zanimljivoj akciji, pa smo vidjeli nekoliko izdanja u kojima nismo mogli ni da zamislimo najboljeg košarkaša na planeti. Duga kosa, neobični brkovi, "čiroki" frizura karakteristična za pankere, zulufi... Sve je to manje ili više iznenadilo Jokića.

Jednu od fotografija Nikola Jokić je prokomentarisao sa "Ovdje izgledam kao kauboj", jedna mu se uopšte nije svidjela, a za jednu je rekao da je to njegov stariji brat - koji stvarno ima vrlo sličnu frizuru. Na kraju, srpski košarkaš je izabrao tri fotografije na kojima mu se sviđa kosa, pa možemo da pretpostavimo da bi prije oko 50 godina tako izgledao. Pogledajte cijeli snimak:

Košarkaši Denvera su gledali kakvu bi frizuru imali pre 50 godina. Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Košarkaši Denvera novu sezonu počinju 23. oktobra od 03:30 po vremenu u Srbiji, utakmicom protiv Oklahome koja im je godinama jedan od najvećih rivala. Prije toga treba da odigraju pripremne mečeve protiv Los Anđeles Klipersa i Los Anđeles Lejkersa, a već su upisali poraz i pobjedu protiv Jute, odnosno pobjedu protiv Čikaga u predsezoni.

(MONDO)