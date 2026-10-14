Džordž Ajvazoglu otkriva strategiju NBA lige za Evropu: cilj je stvoriti poluotvoreni sistem košarke i jačati tržište u Velikoj Britaniji.

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NBA Evropa je pred vratima, a njeni planovi još nisu sasvim poznati. Predstavnik NBA lige, viši potpredsjednik i generalni direktor za Evropu i Bliski istok Džordž Ajvazoglu pokušao je da javnosti približi planove koje najjača liga ima na "starom" kontinentu. Uopšteno - njen cilj je da pomogne popularnosti košarke u Evropi, tako što će postojati dva takmičenja: NBA Evropa i FIBA Liga šampiona.

Džordž Ajvazoglu se našao u Londonu, vjerovatno mjestu gdje je evropska košarka najmanje popularna na ovom kontinentu, pa je u Engleskoj izložio strategiju. Predstavnik NBA lige istakao je da, iako je broj talenata u Evropi izuzetan, komercijalni okvir ovog sporta je ostao nerazvijen. Akcenat je bio na tome da, iako sportska industrija generiše 50 milijardi dolara godišnje, košarka ostvaruje manje od pola procenta tih prihoda.

NBA predstavnik je definisao evropski problem kao "fragmentaciju i raspad ekosistema", a da u svemu tome Evroliga funkcioniše kao zatvoren sistem. Kako bi se otključale ove vrijednosti, neophodna je saradnja, a tu, po njegovom mišljenju, nastupaju FIBA i NBA, kao platforma koja bi mogla da okupi zainteresovane strane.

Dvije lige: NBA Evropa i Liga šampiona

Ajvazoglu vjeruje da će se u narednim nedjeljama pokrenuti nešto "veoma, veoma značajno za evropsku košarku". Iako nije precizirao, vjeruje se da je cilj Velika Britanija i jačanje tamošnjeg tržišta.

"Naša vizija je da stvorimo evropski košarkaški sistem sa dvije lige: NBA Europe, koja bi bila poluotvorenog formata i Ligu šampiona (BCL), kao drugo takmičenje koje bi bilo potpuno otvoreno", rekao je.

"Želimo da košarka zadrži svoju tradiciju i autentičnost, kao i svoj prepoznatljivi duh, ali i da uvedemo elemente zabave koji bi privukli različite grupe publike", otkrio je planove.

(MONDO)