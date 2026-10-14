Pojavile su se spekulacije o tome da su košarkaš Serž Ibaka i pjevačica Šakira u vezi. Za sada te informacije nisu potvrđene, madan nisu ni demantovane.

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Da li imamo novi par u svetu poznatih? Da li su košarkaš Serž Ibaka i pjevačica Šakira zaista u vezi? To su najnovije spekulacije koje su se pojavile u svetu sporta i zabave i tvrdnje da je nekadašnji NBA šampion uspeo da smuva čuvenu pjevačicu i da su već neko vrijeme zajedno.

Ta tvrdnja pojavil se u programu jedne američke televizije i tamo je novinar Žordi Martin javno rekao da postoje jasne indicije da su njih dvoje u vezi. Posle njegovih riječi je pokrenuta "istraga" u vezi potencijalne veze Ibake i bivše žene Đeraa Pikea..

"Spekulacije sugerišu da bi između njih moglo da postoji nešto više osim prijateljstva. Izvori bliski Kolumbijki nam kažu da su izašli više puta zajedno i da nisu samo prijatelji", navodi se u tekstu lista "La Rason".

Navodno je Ibaka bio na njenim koncertima u Madridu. Postoje tvrdnje i da su zajedno, privatnim letom, otišli na "Nedelju mode" u Pariz. Tako kaže novinar Žordi Martin. Isti novinar tvrdi i da je od prijatelja dobio potvrdu da su u vezi, ali je sve to i dalje na nivou spekulacija.

Šakira je starija od Serža

Vidi opis Da li je NBA šampion smuvao Šakiru? Pokušavaju da skriju tajnu, ali su sada razotkriveni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Šakira je rođena 2. februara 1977. godine u Kolumbiji i nedavno je proslavila 49. rođendan. Njena muzika je poznata širom svijeta, dok je po privatnom životu poznata po braku sa bivšim fudbalerom Đerarom Pikeom. Sa njim ima dva sina - Milana (13 godina) i Sašu (11).Što se Ibake tiče, on je rođen 18. septembra 1989. godine u Kongu i 12 godina je mlađi od nje. Igrao je u NBA ligi za Oklahomu, Orlando, Toronto, Kliperse, Milvoki i sa Reptorsima je osvojio titulu. Onda je odlučio da ode "preko okeana" i igrao je za Bajern Minhen i Real Madrid, ali je bez kluba od prošle godine. Još uvek nije objavio odlazak u penziju. Pored košarke ima svoj podkast i bavi se modom takođe.

Ibaka ima ćerku Rani, za koju nije znao dok nije napunila tri godine. Dobio ju je dok je još bio tinejdžer i kada je otišao iz Konga njegov otac nije želio da mu kaže za nju, da bi se fokusirao na košarku. Upoznali su se tek kada je ona imala tri godine.