U razgovoru sa Drejmondom Grinom, Deni Avdija otkriva kako se nosi sa izazovima čuvanja Nikole Jokića. Kaže da nikoga nije teže čuvati od Somborca.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nova sezona NBA lige samo što nije počela i jedva čekamo da vidimo kako će Nikola Jokić na nove načine mučiti svoje rivale koji godinama ne mogu da se odbrane od njegovih brojnih vještina. Jedna od onih koja se često zaboravlja je Jokićeva snaga, prosto jer nije prva koja padne na pamet svima kada pričaju o njegovim kvalitetima.

Jokić je zapravo jedan od najjačih košarkaša u NBA ligi i to je sada iz prve ruke potvrdio i izraelski reprezentativac Deni Avdija, kome je snaga trostrukog MVP-a samo jedan od problema s kojima se suočava kada ga čuva.

Zašto je Jokić najteži za čuvanje u NBA?

U razgovoru sa Drejmondom Grinom, kome je priznao da je Jokićevo dodavanje u predsezoni i najbolje koje je video u životu, Deni Avdija je želio da objasni i da je Somborac ubjedljivo najteži "mečap" za njega u čivatoj NBA ligi i ne raduje se kada igra protiv njega.

Deni Avdija on why it is impossible to guard Nikola Jokic: "Every time I switch on to Jokic, I’m like, what the hell am I supposed to do? This guy is strong, smart, can pass, and has those touch floaters from every angle."Via @DraymondShow דני אבדיה על למה זה בלתי אפשרי לשמור על ניקולה יוקיץ':"כל פעם שעושים חילוף בשמירה ואני שומר על יוקיץ', אני כאילו, 'מה לעזאזל אני אמור לעשות?'הבחור הזה חזק, חכם ויכול למסור, ויש לו את הפלואטר האלה בנגיעה, מכל זווית." — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)October 12, 2026



"Pokušavam da se sjetim ko mi je pravio najviše problema... Pa, da. Svaki put kada preuzmem Jokića, pomislim: ‘Šta, dođavola, treba da uradim?’ Jak sam, ali on je takođe jak, uz to je pametan i sjajno dodaje loptu. Veoma je pokretan za svoju građu, umije da se izvuče iz kontakta, a ima i nevjerovatan osjećaj za floatere. Zato mislim da je njega najteže čuvati", rekao je Avdija.

"Ne branim ga ni ja uvijek jedan na jedan, ali za mene je on definitivno najteži protivnik za čuvanje u cijeloj ligi. Možda bi neko drugi dao drugačiji odgovor, ali za mene je to Jokić".

Malo falilo da Jokić i Avdija igraju zajedno

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deni Avdija ima 25 godina i još od 2020. je u NBA ligi kada ga je Vašington izabrao kao devetog pika na draftu, dok će sada i treću sezonu zaredom igrati u Portlandu u kome je postao lider i prosječno je bilježio 24,2 poena, 6,9 skokova i 6,7 asistencija po meču, za šta je dobio i Ol-star poziv.

Tako je prošle sezone imao priliku da sa Jokićem igra na Ol-star utakmici, a mogao je, da je htio, da igra sa Somborcem takođe i u reprezentaciji Srbije. Ipak, Avdija je izabrao Izrael.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

"Ja sam jako želio da to bude Srbija, jer sam mislio da će reprezentacija Srbije igrati na svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, na značajnijim takmičenjima i želio sam da on to doživi", rekao je njegov otac Zufer Avdija koji je porijeklom sa Kosova i Metohije: "Razgovarao sam onda sa Pinijem Geršonom (slavni izraelski trener, prim. aut.), koji je pokušavao da me ubijedi da mi sin igra za Izrael, i rekao sam da je na kraju ono što Dani odluči za mene prihvatljivo. Dani nije imao dilemu - želio je da igra isključivo za reprezentaciju Izraela".

"Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovdje bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste", rekao je Zufer Avdija 2019. godine za "Sport klub".

(MONDO)