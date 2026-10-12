Nikola Jokić je u predsezoni upisao tripl-dabl i kao trener doveo Denver do pobjede protiv Čikaga rezultatom 133:128.

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia/Twitter/@Tatianaclinares/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je svoju najbolju utakmicu za Denver u predsezoni i već je upisao tripl-dabl. Ono po čemu je Jokić najprepoznatljiviji mogli smo da vidimo i prije nego što je počela takmičarska košarka u NBA ligi, što najbolje govori koliko je Srbin spreman da naredne sezone vodi Nagetse do šampionske titule.

Već u prvoj četvrtini protiv Čikaga Jokić je upisao 14 poena, a za samo tri četvrtine koliko je igrao bio je dvocifren u tri najvažnije statističke kategorije. Imao je 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija prije nego što ga je na klupu poslao trener Adelman, odlučivši da ne igra poslednju dionicu - međutim tada je Jokić odlučio da ima drugačiju ulogu. Jokić je preuzeo vođenje ekipe i kao trener je donio pobjedu Denveru 133:128.

Oh nothing just Jokić overly stressed about how Bryce Hopkins is standing for this next possession https://t.co/hOWmKAMFwB — Tatiana (@Tatianaclinares)October 12, 2026



U trenutku kada je Jokić izašao iz igre, bilo je 88:87 za njegov tim, a potom je kraj klupe počeo da daje instrukcije saigračima, posebno u poslednjem minutu utakmice kada je tražio određena "pomijeranja" jer je pročitao šta je Čikago zamislio. Na kraju se pokazalo da je Jokić bio u pravu i Denver je dobio meč.

COACH JOKER After dropping a triple-double in 3 quarters of play (22p, 11r, 10a), Nikola Jokić remained locked in on the bench to help guide his team down the stretch!The @nuggets pick up the preseason win https://t.co/HIVQcapvsE — NBA (@NBA)October 12, 2026



Osim njega, odličnu partiju pružio je oporavljeni Aron Gordon koji je imao 25 poena, sve bolji je Kem Džonson (15), a po 13 su imali Džamal Marej i Džulijan Strouter. Dvocifren učinak s klupe su imali i zaboravljeni Deron Holms (11) koji se konačno oporavio od povrede, odnosno mladi Brajs Hopkis koji je imao 10 - i kome je Jokić možda dao najviše instrukcija kada je bio u ulozi "trenera".

Nikola Jokić with a near-fullcourt dime to Aaron Gordon The Joker has 16 PTS and 6 AST at the break in preseason action! https://t.co/qBdomoCPpV — NBA (@NBA)October 12, 2026



Što se tiče Čikaga, u njegovim redovima je prednjačio Leonard Miler sa 26 poena, Kejleb Vilson dao je 17, Badi Hild 15, a Matas Buzelis još 13.

Šta dalje za Denver?

Nagetsi će odigrati još dva meča u predsezoni prije nego što počne takmičarska košarka. Igraju sa Klipersima 15. oktobra, pa sa Lejkersima 17. oktobra - i oba meča su u Los Anđelesu. Interesantno je da je "otvaranje sezone" protiv Oklahome u gostima 23. oktobra.

NBA rezultati predsezona 12. oktobar:

Klivlend - Orlando 119:105

Šarlot - Milvoki 105:90

Denver - Čikago 133:128