Prestižni sportski portal "Sports Ilustrejted" naziva Jokića spojem Medžika Džonsona, Karima Abdul-Džabara i Larija Birda - istovremeno. Vodi polemiku i o tome da li su Nikolini najbolji dani prošli.

Izvor: YouTube/@MrBuckBuckClips

Iako su se tokom ljetnje pauze u američkim medijima otvarala pitanja da li Nikola Jokić može da nastavi da podiže svoj nivo igre, Srbin je odgovorio na terenu već u prvim pripremnim mečevima Denver Nagetsa.

U susretu protiv Jute Džez, Somborac je za samo 14 minuta ubacio tri poena, uhvatio tri skoka i podijelio sedam asistencija, a jedno dodavanje iza leđa za Kema Džonsona privuklo je posebnu pažnju svih koji vole košarku.

Analizirajući Jokićev ulazak u novu takmičarsku godinu, novinar Sports Ilustrejteda Linkoln Hejl vidio je da srpski centar već na startu priprema pokazuje šta očekuje rivale od 20. oktobra i početka sezone.

"Tokom čitave letnje pauze postavljala se pitanja da li Jokić može ponovo da iznese teret iscrpljujuće sezone i da povuče Denver ka samom vrhu. Međutim, ako je iko imao sumnje, Nikola ih je otklonio čim je izašao na teren. U prvoj četvrtini protiv Jute poslao je pas iza leđa preko čitavog terena, kroz šumu od trojice defanzivaca, direktno u ruke Kemu Džonsonu na trojci. To je jedna od najboljih asistencija koje ćete vidjeti“, navodi Hejl.

Amerikanac uporedio Jokića sa najvećim ikad

Američki novinar se osvrnuo i na činjenicu da predsezonski mečevi retko privlače širu publiku, ali da Jokićev stil igre svaku utakmicu čini atraktivnom za gledanje. U analizi je iznio i direktno poređenje sa ikonama NBA lige:

"Rizikujući da zvučim previše dramatično, moram reći da je gledati Jokića na terenu isto što i istovremeno gledati Karima (Abdul-Džabara), Medžika (Džonsona) i (Larija) Birda. On je i dalje toliko dobar i poseban. Jokić je najbolji dodavač na svijetu. Upravo smo vidjeli jednu od najvećih asistencija svih vremena, a tek je predsezona!"

Hejl dodaje da srpski reprezentativac podjednako fascinira saigrače i ljubitelje košarke kako na mečevima, tako i na treninzima na kojima redovno izvodi nesvakidašnje poteze.

Da li je prošlo ono najbolje? Upalite TV

Pored asistencije za Džonsona, Jokić je na istom meču podijelio i prepoznatljivo dodavanje u stilu kvoterbeka iz američkog fudbala - preko cijelog terena, za zakucavanje Kristijana Brauna.

"U NBA predsezoni u oktobru sreća je ako i četvrtina redovnih gledalaca isprati egzibicione mečeve. Ali kada je neko poput Jokića na parketu, vredi ispratiti svaki minut, jer gledamo živu legendu. Da li je prošao svoj zenit i da li je istrošen? Uključite prenos i uvjerite se sami“, zaključuje se u tekstu "Sports Ilustrejteda".

Raspored Denver Nagetsa u toku priprema

Nagetsi su drugi pripremni meč igrali prošle noći protiv Čikago Bulsa od 3 ujutru, a potom će u četvrtak od 4.30 igrati protiv Los Anđeles Klipersa u gostima. Dva dana kasnije, Nagetsi će takođe u El-Eju igrati protiv Lejkersa.

Prvu utakmicu u sezoni 2026/27 Denver će igrati u petak, 23. oktobra, od 3.30 časova protiv Oklahome kod kuće, u velikom derbiju Zapadne konferencije.