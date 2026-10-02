KK Crvena zvezda je navodno zainteresovana za dovođenje nekadašnjeg igrača Panatinaikosa Rišona Holmsa.

Izvor: MN Press

KK Crvena zvezda traži pojačanje na centarskoj poziciji, a rješenje bi mogao da bude nekadašnji košarkaš Panatinaikosa Rišon Holms, prenosi "Arenasport". Crveno-bijeli već neko vrijeme istražuju tržište, prije svega su fokusirani na NBA, a ukoliko se ne pojavi bolja opcija, Holms bi mogao da obuče crveno-bijeli dres.

Izabranici Ibona Navara su konačno "probili led" u Evroligi, pobijedili su Efes u Beogradskoj areni, ali je od starta sezone jasno da moraju da ojačaju reket. Na sve se nadovezala i povreda Džonatana Motlija, pa će Navaro pored Izundua, sve češće morati da koristi Odželeja na petici.

Ko je Rišon Holms?

Američki centar je visok 206 centimetara, izabran je na NBA draftu 2015. godine kao 37. pik od strane Filadelfije, gdje je proveo tri sezone i imao solidnu ulogu i minutažu. Poslije toga je bio u Finiksu, Sakramentu, Dalasu i Vašingtonu. U sezoni 2020/21, Holms je bio među boljim igračima Kingsa sa prosjekom od 14,2 poena po meču, 8,3 skokova i 1,6 blokada.

Prošlog ljeta je stigao u Panatinaikos kao veliko pojačanje, nakon što je Jonas Valančijunas odlučio da ostane u NBA, ali nisu u Atini dobili ono što su tražili. Potpisao je ugovor 1+1, bio je i jedan od najplaćenijih igrača Evrolige u tom trenutku (2,7 miliona evra), ali se nije proslavio igrama. Adaptaciju na evropsku košarku su mu otežale povrede, a onda se zamjerio i Erginu Atamanu koji ga je sklonio iz tima.

U martu je raskinuo ugovor sa Panatinaikosom i od tada je slobodan agent. U atinskim "zelenim" je prosječno bilježio 7,9 poena i 4,3 skoka na 19 utakmica Evrolige. Kada je u pitanju prvenstvo Grčke, takođe je imao prosjek od 8,4 poena i 4,1 skokova.

Svađao se s Atamanom

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Panatinaikos je bio projektovan za osvajanje Evrolige prošle sezone, ali nisu stigli ni blizu tom cilju. Ataman je pucao po šavovima i jednom prilikom "nagazio" Holmsa, koji to nije želio da trpi.

"Naši visoki igrači su bili slabi, Rišon Holms je spavao na terenu. Nije se kretao uopšte u 'pik en rolu'. Dozvolili smo im da nam daju 31 poen u prvoj četvrtini", rekao je Ataman novinarima, da bi uslijedila reakcija igrača.

Američki centar mu je odgovorio putem društvenih mreža, a vjerovatno je bilo rasprave i uživo, pa se ubrzo preselio na tribine. U martu je ugovor sporazumno raskinut i od tada je bez kluba.