Jedan od najboljih igrača Evrolige, Majk Džejms, povrijedio je ahilovu tetivu, a Efes se nada da je nije i "pokidao". Nažalost, sluti da jeste.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Jedan od najboljih igrača Evrolige u posljednjih deset godina Majk Džejms doživeo je povredu na meču Crvene zvezde i Efesa (77:72) u "Beogradskoj areni". Sve se dogodilo na kraju treće deonice, kada je Džejms potrčao na jednu loptu, a potom je bez ikakvog kontakta pao na parket, kao pokošen.

Jauci su odmah govorili da se radi o ozbiljnoj povredi, nekoliko minuta su mu doktori oba tima ukazivali pomoć, a potom je na nosilima iznesen ih hale. Nažalost, Efes nema tako dobre vijesti o njegovoj povredi.

Šta je povrijedio Majk Džejms?

Vidi opis Šta je sa Majkom Džejmsom? Efes objavio prve vijesti, sluti na najgoru povredu Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Crvena zvezda , Efes Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Kao što se odmah i spekulisalo, u pitanju je povreda ahilove tetive. To je potvrdio Efes poslije meča, ali bez ulaženja u analizu stepena povrede, što ostavlja bar malo prostora za nadu: "Majk Džejms, koji se povreijdio u predjelu ahilove tetive, biće podvrgnut detaljnim pregledima, nakon čega će biti napravljen plan njegovog liječenja. Ozdravi brzo, Majk!", poručuje se.

Pogledajte 01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Dakle, znamo da je povrijedio ahilovu tetivu, ne i da ju je "pokidao", što je najteža povreda u svijetu sporta i iziskuje pauzu preko godinu dana, a mali broj sportista se zapravo i vrati na raniji nivo.

Ko je Majk Džejms?

Jedan od najboljih i najplaćenijih igrača Evrolige je još od 2012. godine u Evropi. Igrao je na manje poznatim koledžima Istočna Arizona i Lamar, a onda posle NBA drafta došao u Zagreb. Nastupao je potom u Izraelu i Grčkoj za manje klubove, dok je njegov uspon krenuo 2014. godine u dresu Baskonije. Nastupao je za Panatinaikos, pa Finiks, Nju Orleans, pa Olimpiju Milano, CSKA Moskvu, Brukin i zatim je pet godina bio nosilac Monaka s kojim je bio i u finalu Evrolige.

Bio je i MVP Evrolige za 2024. godinu, a ima i jednu nagradu "Alonso Ford" kao prvi strijelac sezone (2019). Od ovog ljeta je u Efesu gdje je stigao da zamijeni Šejna Larkina.