Denver Nagetsi obezbijedili su značajan potpis koji nagovještava šampionske ambicije...

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Iskusni NBA as i šestostruki učesnik Ol-stara Demar Derozan otkrio je kako su tekli pregovori sa Denverom. Iako je imao ponude nekoliko timova, odlučio je da prihvati poziv najboljeg centra planete Nikole Jokića.

Kako je prenio pouzdani "Atletik", Derozan je otkrio da su ga lično pozvali Jokić, Džamal Marej i Aron Gordon kako bi ga ubijedili da postane član Nagetsa, uz poseban akcenat da je Nikola imao veliki uticaj na njegovu konačnu odluku.

Derozan je potpisao jednogodišnji veteranski ugovor vrijedan 3,9 miliona dolara, nakon što je odbio Majami, Vašington i Nju Orleans.

U Denver stiže kao slobodan igrač, nakon što ga je Sakramento u julu otpustio. Tokom prethodne sezone u dresu Kingsa odigrao je 77 utakmica i prosječno bilježio 18,4 poena, 4,1 asistenciju, 2,9 skokova i jednu ukradenu loptu po meču, uz 49,7 odsto uspješnosti iz igre.

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Sve se vrti oko Jokića

Nikola Jokić je sa reprezentacijom Srbije imao uspješno ljeto i sada joj fali samo jedan korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Denver je Jokiću prepustio ulogu "skauta" i ima potpunu slobodu kada je u pitanju izbor saigrača, naravno, ako je to u skladu sa vizijom i mogućnostima Denvera.

Ono o čemu se već neko vrijeme piše u američkim medijima je to što je Jokić odbio da produži ugovor sa Denverom ovog ljeta. Razlog nema veze sa njegovim razmišljanjima o odlasku, već je u pitanju čist biznis.

Jokić ima zagarantovanu osnovnu platu od 59 miliona dolara sve do kraja sezone 2026/27. Iako planira da ostane u Denveru "zauvijek", odložio je potpisivanje novog produžetka ugovora kako bi zadržao mogućnost da potpiše rekordan "supermaks" ugovor. Prošle sezone bilježio je impresivan prosjek od 27,5 poena, 12,9 skokova i 10,6 asistencija po utakmici.

Denver Nagetsi se okupljaju krajem septembra, očekuje ih pet pripremnih utakmica, dok sezonu počinju 21. oktobra.