Reprezentativac Hrvatske Mario Hezonja, prema svemu sudeći, karijeru će nastaviti u NBA ligi

Izvor: MN Press

Gdje će Mario Hezonja nastaviti karijeru? Postalo je pitanje od milion dolara. Nije tajna da hrvatski reprezentativac ima ponude nekoliko evropskih timova, ali prema poslednjim informacijama košarkaš Real Madrida obavijestio je klub da odlazi u NBA.

Real Madrid se nalazi na prekretnici, već je trener Serđo Skariolo napustio kormilo i zamijeniće ga doskorašnji trener Valensije Pedro Martinez. Kako stvari stoje, sada će i Mario Hezonja napustiti Španiju. Košarkaški insajder Čema de Lukas otkrio je da je Hezonja obavijestio klub da će se vratiti u najjače takmičenje na svijetu.

Vidi opis Bomba iz Madrida: Mario Hezonja obavijestio Real da napušta klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN Prees Br. slika: 5 5 / 5

Mario Hezonja je imao ugovor sa Real Madridom koji je podrazumijevao izlaznu klauzulu samo za klubove iz NBA lige. S obzirom na to da je minule sezone bio jedan od lidera u "kraljevskom klubu", očigledno je da su ga dobre partije preporučile i najjačoj ligi na svijetu. Momak rođen u Dubrovniku već je igrao za Orlando, Njujork i Portland.

Hezonja je prošle sezone bilježio 17,5 poena u domaćem šampionatu, skoro pet skokova i skoro dvije asistencije. U elitnom takmičenju imao je nešto slabiji prosjek, pa je sezonu završio sa 13,2 poena, skoro četiri skoka i 2,2 podijeljene lopte. U Real Madridu je proveo četiri sezone, a poslednja je bila najintenzivnija. Počela je potencijalnim prelaskom Hezonje u Barselonu, a završila se krahom "kraljevskog kluba", pa je Hezonjin rezon za promjenom sredine postao više nego jasan.

Trenutno nije poznato gdje će Hezonja nastaviti karijeru, odnosno u kojem NBA klubu. Zasad su poznata tri imena iz Evrope koja su željela Hrvata - Efes, Dubai i Makabi.

Očekivani sastav Crvene zvezde: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov (Čam), Ivanić - Duarte.