Nikola Jokić je primećen na raftingu na Tari, a imao je vrlo simpatičnu komunikaciju sa drugim učesnicima ove manifestacije.

Izvor: Instgaram/aleksandra.n___

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić iskoristio je po svom običaju pauzu između dve sezone da se opusti i odmori u Srbiji. Osim svog Sombora tradicionalno je posetio reku Taru i bio je na raftingu, a sada se pojavio sjajan snimak Džokera sa reke. Primetili su Novaka sa susednog čamca i raspevana ekipa razmenila je nekoliko rečenica sa Jokićem.

"Brate mislio sam da si malo deblji, ali nisi. Za***avaju ljudi", doviknuo je jedan momak, a odmah mu je odgovorio trostruki MVP NBA lige: "Ma za***avaju", što je izazvalo opšti smeh. Pogledajte kako je to izgledalo:

Svake godine rafting i Sombor

Ove godine smo videli da se Nikola Jokić slikao na Trnovačkom jezeru u Parku prirode Piva. On svake sezone stigne na rafting, mada je ranije išao na Drinu, a sada je stigao na Taru. Naravno pored toga uvek provede i dane između sezona u svom Somboru i na konjskim trkama.

"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš sveta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji deo svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'beg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.

A onda Srbija

Vidi opis "Brate, ja mislio da si deblji": Jokića videli na raftinug, kad im je odgovorio cela Tara počela da se smeje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Jokić je igrao za Srbiju u meču sa BIH i duelu protiv Švajcarske, a vrlo je moguće da sredinom avgusta u dva prijateljska meča protiv Francuske takođe obuče dres nacionalnog tima. Znamo da će Viktor Vembanjama biti na spisku Francuske, tako da bi to bili zaista epski dueli. Nakon toga igramo sa Islandom i Italijom i tada se takođe očekuju NBA zvezde u našem sastavu.

(MONDO, N.L.)