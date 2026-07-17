Centar San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama priključiće se Francuskoj u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Francuski centar Viktor Vembanjama spreman je da se vrati reprezentativnim izazovima nakon što je igrao finale NBA lige sa San Antonio Sparsima. Vembanjama će se ponovo pridružiti "trikolorima" tokom predstojećih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Ono što raduje ljubitelje košarke u Srbiji je to što su zakazani prijateljski mečevi sa Francuzima, pa ćemo, po svemu sudeći, gledati okršaj dvojice najboljih centara na planeti.

Centar San Antonio Sparsa već je započeo kondicione treninge u domovini i nakon kraćeg predaha staviće se na raspolaganje selektoru Frederiku Fotuu za "prozor" koji je na programu u avgustu.

Francuzi su imali skor 5:1 bez najboljeg igrača i sada se ukrštaju sa grupom L gdje ih čekaju utakmicerotiv Slovenije i Švedske. Vrijedi napomenuti da će Slovenija ove mečeve odigrati bez superzvijezde Los Anđeles Lejkersa Luke Dončića.

Ne treba trošiti riječi o Vembanjami koji iza sebe ima sezonu karijere. Osvojio je nagradu za najboljeg odbrambenog igrača godine, uvršten je u idealni tim lige i ponio titulu najkorisnijeg igrača (MVP) finala Zapadne konferencije, i sve to predvodeći San Antonio do velikog finala NBA plej-ofa 2026. godine.

U regularnom dijelu sezone bilježio je prosječno 25,0 poena, 11,5 skokova i 3,1 blokadu (najviše u ligi), dok je u plej-ofu imao nestvarnih 3,5 blokada po utakmici. Za nevjerovatan učinak nagrađen je potpisivanjem novog petogodišnjeg ugovora vrijednog 252 miliona dolara, koji važi do kraja sezone 2031/32.

Igraće protiv Jokića

Vembanjama će tako krenuti Jokićevim stopama, pošto je trostruki MVP NBA lige već u julskom prozoru bio na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću, dok se očekuje da se i Bogdan Bogdanović priključi u narednoj fazi.

Ono što raduje ljubitelje košarke je to što će Srbija i Francuska odigrati dva prijateljska meča u avgustu, a postoji šansa da u Beogradu gledamo okršaj Jokića i Vembanjame.

KSS je potvrdio da će se prvi meč igrati 20. avgusta u srpskoj prijestonici, pa tri dana kasnije će "orlovi" gostovati u Orleanu.