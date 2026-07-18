Patrik Boldvin junior je novi košarkaš Crvene zvezde, potvrdio je klub.

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Crvena zvezda nastavila je da radi na pojačanjima, pa je na Mali Kalemegdan stigao i doskorašnji NBA igrač Patrik Boldvin Džunior. Iz crveno-bijelog tabora poželjeli su dobrodošlicu Amerikancu koji će igrati na poziciji krila, iako je visok čak 213 centimetara.

"Patrik Boldvin Džunior novi je košarkaš Crvene zvezde.Dolaskom Boldvina, Crvena zvezda je dobila još jednog visokog i svestranog igrača koji može da igra na spoljnim pozicijama i uklopi se u sistem igre trenera Ibona Navara.Dobro došao u Beograd, Patrik", naveo je klub u objavi o novom pojačanju.

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Болдвин је некадашњи играч Голден Стејта, Вашингтона и Сакрамента. Висок је 213 центиметара, али за своју висину има одличан шут и изванредну мобилност.



Некадашњи пик прве рунде драфта из 2022. године може да…pic.twitter.com/TS8jXBCX4W — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)July 18, 2026

Amerikanac je 2022. godine bio visoko kotiran na NBA draftu, pa ga je Golden Stejt izabrao kao 28. pika prve runde. Međutim, Boldvin se nije najbolje snašao u najjačoj ligi svijeta. Tokom četiri sezone nosio je dresove Golden Stejta, Vašingtona, Klipersa, Filadelfije i Sakramenta, odigravši ukupno 102 utakmice u NBA ligi.

Crvena zvezda je ovog lketa već dovela Krisa Džounsa, Džonatana Motlija i Davida Kramera, a spominje se i da je dogovaranje saradnje sa Vojinom Medarevićem, srpskim centrom, pri samom kraju. Ugovore sa klubom sa Malog Kalemegdana produžili su Dejan Davidovac i, vjerovatno, najvažniji igrač tima Džered Batler.

Klub su, s druge strane, napustili Kodi Miler-Mekintajer, koji je prešao u Olimpijakos, Uroš Plavšić, koji će igrati za Kluž, kao i Hasijel Rivero, koji se vratio u Makabi. Donatas Motiejunas je blizu prelaska u 3x3 košarku, dok je crveno-bijele napustio i Džoel Bolomboj.