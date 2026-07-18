Prema navodima medija košarkaš Uroš Plavšić je uhapšen zbog napada na vojno lice na VMA.

Izvor: MN Press

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Srbije Uroš Plavšić, prema navodima „Kurira“, uhapšen je u noći između 16. i 17. jula. Sada već iskusni centar navodno je priveden po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako navode izvori „Kurira“, razlog za hapšenje je incident koji se dogodio u noći između četvrtka i petka, kada je Plavšić navodno preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije i fizički napao vojno lice.

Prema istim navodima, on je na prijavnici broj dva VMA napao pripadnika obezbjeđenja, koji je uspio da ga savlada i pozove vojnu policiju.

Pripadnici vojne policije potom su reagovali i predali Plavšića patroli Ministarstva unutrašnjih poslova, a navodi se da je u sukobu pripadnik obezbjeđenja zadobio lakše tjelesne povrede glave i ruke.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je košarkaš zadržan 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na vojno lice u vršenju vojne službe.

Otišao iz Crvene zvezde

Vidi opis Uhapšen Uroš Plavšić: Preskočio ogradu VMA i napao vojno lice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Uroš Plavšić nedavno je zvanično napustio Crvenu zvezdu i potpisao ugovor sa rumunskim Klužom. Karijeru je počeo u Smederevu, nakon čega je otišao na koledž Tenesi, a poslije sezone u Megi stigao je među crveno-bijele.

Zvezda ga je slala na pozajmice u Bešiktaš i Bandirmu, a novi klub pronašao je u Klužu.

Plavšić je u nekoliko navrata nastupao za reprezentaciju Srbije, a bio je dio ekipe koja je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine osvojila bronzanu medalju.