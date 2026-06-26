Selektor Srbije Dušan alimpijević predvodiće Bešiktaš u Evroligi, nakon odustajanja Monaka.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Danima se priča o izgledu Evrolige u narednoj sezoni, ali i svakoj posle nje. Nove informacije koje su se brzo raširile po Evropi govore da nema ništa o priče o 19 timova u takmičenju - što je i sasvim očekivano, jer je ta teorija bila najmanje vjerovatna. Monako će sasvim sigurno odustati od takmičenja, a u društvu najboljih zamijeniće ih Bešiktaš!

Kako prenosi portal "Basket News", ekipa koju sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević biće 20. učesnik Evrolige u narednoj sezoni, nakon što se Monako povuče iz takmičenja i pristane da učestvuje u Evrokupu. Tim iz Kneževine ima ogromne finansijske probleme zbog kojih je prethodnu sezonu jedva priveo kraju, pa se očekuje da ovo bude pravi potez za njih.

Vidi opis Dušan Alimpijević se vraća u Evroligu: Velika promjena pred početak nove sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

To će otvoriti prostor za Bešiktaš, koji već godinama pokušava da se domogne Evrolige. Imala je Turska svojevremeno i tri tima u društvu najboljih, a sada će se vratiti na tu brojku. Pred ekipom iz Istanbula, trećom u takmičenju, sada je veliki izazov da se formira igrački kadar spreman da se bori protiv najboljih evropskih ekipa.

Bešiktaš je u nedavno završenoj sezoni igrao finale Evrokupa, ali nije uspio da stigne do trofeja. Bolji od njih bio je francuski Burg, ali se znalo da taj tim neće napraviti iskorak jer nije spreman da se takmiči protiv najskupljih timova u Evropi. Turski tim će iskoristiti priliku, pa će od jeseni selektor Srbije igrati protiv Crvene zvezde i Partizana u Evroligi! Svojevremeno je Alimpijević baš na klupi Zvezde vodio mečeve Evrolige. Ovo je spisak svih učesnika: