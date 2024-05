Sezona za Budućnost još nije završena. Slijedi finale domaćeg prvenstva protiv SC Derbija, koji je “plave” ove sezone ostavio bez trofeja u Kupu Crne Gore. Prva utakmica je danas (18) u "Morači".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Slovenački trener Andrej Žakelj sezonu je počeo osvajanjem ABA Superkupa sa SC Derbijem, a onda je 18. novembra prošle godine promijenio klub, ali ne i grad - 45-godišnji stručnjak je stigao u Budućnost Voli i na klupi naslijedio Petra Mijovića, koji je otišao poslije poraza na domaćem terenu od Arisa u Evrokupu, pipu Vijesti.

U trenutku Žakeljevog dolaska, Budućnost je u Evrokupu bila na skoru 2-5, dok je u AdmiralBet ABA ligi učinak bio bolji - 6-2. “Plavi” su u Evropi imali velike ambicije, najavljivala se završnica takmičanja, a Žakelj je došao kada situacija nije bila idealna.

Na kraju ni on nije uspio da uvede crnogorskog šampiona u plej-of Evrokupa, dok je u AdmiralBet ABA ligi situacija bila mnogo bolja - ekipa je od januara vezala 10 pobjeda, borila se za drugo mjesto, a onda u direktnom duelu izgubila od Partizana. Upravo su “crno-bijeli” bili rival i u polufinalu - učesnika finala je odlučila majstorica u Beogradu u kojoj je Partizan, uz domaćinsko suđenje, stigao do pobjede.

Nakon regionalnog takmičenja, “plave” očekuje finalna serija Prve crnogorske košarkaške lige protiv SC Derbija. Prvi meč je danas (18) u “Morači”, a serija igra se na tri pobjede. “Studenti” su tri puta ove sezone savladali gradskog rivala, u direktnom duelu osvojili Kup u Tivtu i sigurno da će tražiti svoju šansu i u finalnoj seriji.

A prije finalne serije Andrej Žakelj je u intervjuu za “Vijesti” analizirao dosadašnji dio sezone. Istakao je da ostaje gorak ukus zbog rane eliminacije u Evrokupu, a da sezonom u AdmiralBet ABA ligi u klubu mogu biti zadovoljni.

"Moram da se zahvalim čelnicima Budućnosti, jer su mi dali šansu da vodim ekipu. Znamo koliko je Budućnost veliki klub. SC Derbi mi je pružio podršku kada sam prihvatio ponudu Budućnosti. Tamo sam proveo dvije i po uspješne godine. Došao je poziv Budućnosti - otišao sam iz kluba koji mi je dao šansu, gdje sam razradio sistem. Ali, dobio sam priliku da odem stepenik više. Drago mi je što se to desilo, jer sam ambiciozan i želim da napredujem. Sigurno je Budućnost napredak za mene" - kazao je Žakelj.

Budući da je preuzeo klub tokom sezone, Žakelj nije mogao mnogo da mijenja. Za vrijeme njegovog mandata Budućnost se zahvalila na saradnji Kolbiju Rosu i Džakoriju Vilijamsu, a dovela je Jogija Ferela, Kenana Kamenjaša i Nikolu Tanaskovića. Upravo su Ferel i Kamenjaš tokom sezone bili među bitnijim igračima u rotaciji.

"Svrha trenera je - pogotovo kad dolazi tokom sezone - da napravi atmosferu i način rada koji će igrači prihvatiti što brže. Kenana znam odranije, za Jogija smo imali sreće, jer je u tom momentu bio slobodan. Sa njima smo pogodili. Ali, trener kad dođe treba da izvuče maksimum iz igrača, da vidi njihove mane i prednosti i da proba da sve to sastavi da funkcioniše. Uvijek treba vremena, i nama je trebalo, ali su igrači shvatili da sve to ima smisla. Mislim da smo mjesec, mjesec i po nakon što sam došao igrali dobru košarku" - kaže Žakelj, za Vijesti.

Početak je bio težak. Budućnost je u “Morači” u AdmiralBet ABA ligi izgubila od Cedevita-Olimpije i SC Derbija, u Evrokupu je na domaćem terenu gubila od Kluža nakon 15 poena prednosti i Ulma nakon produžetka, dok je u gostima izgubila od Arisa u posljednjoj sekundi. Na pitanje da li je tada pomišljao da bi možda bilo bolje da je ostao u SC Derbiju, Žakelj je odgovorio:

"Nikada nisam na to pomislio. Imao sam podršku kluba. Sa dobrim radom i kad vjeruješ u ono što radiš, situacija će se prije ili kasnije okrenuti nabolje. Tako je i bilo. U Evrokupu smo imali baš dobre partije. Bilo je nesrećnih poraza, kao što je onaj od Arisa u posljednjoj sekundi, od Kluža u “Morači” poslije dobre igre u prvom poluvremenu, od Ulma. Tada smo se još tražili, ali smo pokazivali napredak. Da smo slavili na jednom od ta tri meča, plasirali bismo se u plej-of. Žao mi je što se nismo plasirali u plej-of" - rekao je Žakelj.

Sredinom januara forma je počela da raste. Za nešto više u Evrokupu je bilo kasno, ali je Budućnost u regionalnom takmičenju do samog kraja bila u igri za drugo mjesto pred plej-of.

"U ABA ligi smo igrali konstantno dobro, vezali 10 pobjeda. ABA liga nije laka, pogotovo kada si pod pritiskom da skoro svaku utakmicu moraš da pobijediš. U tom trenutku su igrači na nivou samopouzdanja, taktike i energije bili baš dobri. Imali smo šansu da se borimo za drugu poziciju na kraju regularnog dijela" - ističe Žakelj.

Na kraju su “plavi” regularni dio završili na trećoj poziciji, u četvrtfinalu eliminisali Zadar, a u polufinalu, poslije majstorice izgubili od Partizana. Žakeljeva ekipa je u “Beogradskoj areni” 30 minuta bila u igri, na krilima Ferela sanjala finale, a onda je Amerikanac isključen. Nakon dosuđenog faula nad Kevinom Panterom, pri šutu za tri poena, Ferel je burno reagovao, pa je dobio tehničku grešku. A kako je već imao i nesportsku bio je to kraj meča za njega. Kasnije je ABA liga saopštila da Panter u toj situaciji nije fauliran, a taj detalj je preokrenuo utakmicu, pišu Vijesti.

„Ostaje žal. U polufinalu smo dali svoj maksimum. Znamo šta se sve dešavalo - na kraju je Partizan u finalu, a mi možemo da budemo zadovoljni pristupom i igrom, ali ne i rezultatom. Svi smo željeli finale. Generalno, mi kao klub, poslije svega što se dešavalo u sezoni, možemo da budemo zadovoljni, pogotovo u ABA ligi. Bili smo na korak od finala, što je uspjeh protiv Zvezde i Partizana, koji su dominantni, pogotovo finansijski. Ostaje gorak ukus u ustima zbog Evrokupa. U drugom dijelu sezone smo igrali dobru košarku.

Žakelj se osvrnuo na polufinalnu seriju protiv Partizana.

„Prvu i drugu utakmicu nismo bili napadački raspoloženi. Za treću utakmicu smo imali plan da igramo brže i otvorenije i to nam je išlo naruku u prvom poluvremenu. Do tog momenta smo imali rezultat, a onda se desilo ono što se desilo - možda bi rezultat bio isti i da je Ferel ostao na terenu. Znao sam da ćemo bez Ferela da izdržimo neko vrijeme, a da ćemo onda da padnemo, jer je Mekinli Rajt bio bolestan. Sa bitnim igračem manje u rotaciji je to bio veliki hendikep. Momci su dali maksimum i moram da ih pohvalim.

Andrej Žakelj je jedan od rijetkih trenera koji može da se pohvali činjenicom da je u posljednjih godinu dana više puta pobjeđivao Partizan i Željka Obradovića. Pamti se onaj trijumf SC Derbija u Beogradu prošle godine, u četvrtfinalu regionalnog takmičenja, potom je, u septembru prošle godine, sa “studentima” savladao “crno-bijele” u finalu ABA Superkupa, a onda je i prije nekoliko dana sa crnogorskim šampionom slavio u “Morači”. Ovim učinkom se mogu pohvaliti još samo neki treneri iz Evrolige.

„Onda bi trebalo da sam u Evroligi - kaže Žakelj, uz osmijeh.

„Ne gledam puno statistiku. Drago mi je što mogu da se takmičim protiv takvog trenera i da ga na kraju pobijedim. Želim svakog da pobijedim, pa ni Obradović nije izuzetak. Takmičim se protiv tima, a ne trenera. Želim da pobijedi tim, da mi pobijedimo. Ali, da tri puta sam pobijedio za godinu, što mene raduje, jer to znači da ja kao trener radim dobro, da napredujem i to je najbitnije. Uz takav rad i pristup će sve ostalo doći.

„Budućnost ima uvijek najveća očekivanja. Znamo da imamo šest-sedam igrača iz prvog tima, ostalo su juniori. Ali, mi kao Budućnost moramo sve da uradimo da osvojimo titulu. Derbi je, što se tiče rostera i broja igrača u prednosti, ali mi imamo svoju računicu i daćemo sve od sebe da pobijedimo.

Od druge utakmice polufinala AdmiralBet ABA lige sa Partizanom, u ekipi nije bilo Brendona Pola.

Amerikanac je, kako je istakao trener Andrej Žakelj, kažnjen zbog disciplinskog prekršaja.

„Ništa strašno. To je stvar kluba i igrača. Bio je disciplinski prekršaj. Klub je tako odlučio da reaguje. Pol je samo odstranjen iz 12 to je to - objasnio je Žakelj Vijestima.

Iako ova sezona još nije završena, u klubu se pripremaju za narednu. Žakelj objašnjava da će po završetku crnogorskog šampionata sav fokus biti na narednoj sezoni, u kojoj će Budućnost ponovo igrati Evrokup, a pokušaće da ponovo igra značajnu ulogu na regionalnoj sceni.

Žakelj kaže da su pripreme za narednu sezonu već počele.

„Krenula je priča oko toga. Ali, na to ćemo se fokusirati nakon završetka crnogorskog prvenstva. Nakon toga ćemo da sjednemo, pa ćemo da vidimo kako dalje - rekao je Žakelj.