San Antonio je razbio Minesotu, a Viktor Vembanjama je ponovo pokazao svoj talenat.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Dobro znamo kako je Minesota namučila Nikolu Jokića i zaustavila ga na nikad slabijim procentima šuta, što je bio jedan od najvećih razloga Denverove eliminacije iz plej-ofa (4:2), međutim izgleda da ništa od te "defanzivne specijalnosti" nije ostalo za Viktora Vembanjamu.

San Antonio je prethodne noći razbio Minesotu 133:95 i na taj način je izjednačio rezultat u seriji na 1:1, pošto su "vukovi" neočekivano dobili prvi meč u Teksasu i time su samo naljutili domaćina.

Najefikasniji igrač Spursa bio je Stefon Kesl sa 21 poenom, ali strašan meč odigrao je i Viktor Vembanjama koga je trener na parketu držao samo 25 minuta. Upisao je 19 poena, 15 skokova, dve asistencije, dvije blokade i jednu ukradenu loptu, uz vjerovatno i najljepši potez utakmice koji smo vidjeli. Pogledajte ovo zakucavanje "iz drugog plana" kada je naskočio:

VICTOR WEMBANYAMA OUT OF NOWHERE. OH MY.pic.twitter.com/9hN2WLDe4Q — Legion Hoops (@LegionHoops)May 7, 2026



San Antonio je inače imao čak sedam igrača sa dvocifrenim učinkom i niko nije odigrao više od 25 minuta, dok je i Kris Finč "skratio minutažu" najboljim igračima kada je video da će izgubiti meč. Tako je najveći broj poena koji je ubacio neko od njegovih igrača - 12. Bila su to četvorica: Edvards, Šenon, Rendl i Mekdenijels, dok je recimo Rudi Gober imao pet poena i deset skokova, uz 1/4 iz igre.

U drugom meču koji se igrao prethodne noći Njujork Niksi su pobedili Filadelfiju 108:102 i tako sada vode 2:0 u seriji. Predvodio ih je Branson sa 26 poena, dok je Sikserse - u odsustvu Embida - Maksi sa 26.