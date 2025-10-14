Majkl Porter Junior zvao je Dvajta Hauarda u svoj podkast i pred kamerama mu rekao da je samo on uspio da napravi problem Nikoli Jokiću kada ga je čuvao u plej-ofu NBA lige.

Nikola Jokić vratio se u Denver posle neuspjeha na Eurobasketu i odmah krenuo sa pripremama za novu sezonu. Dobio je sve što je želio tokom ljeta, nove saigrače, dužu klupu, svi uslovi ispunjeni su za napad na novu titulu. Jedan od igrača koji je napustio tim je Majkl Porter junior koji je otišao u Bruklin i tamo nastavio da vodi svoj podkast. Pozvao je u goste Dvajta Hauarda i pred kamerama mu rekao da je jedino on uspio donekle da zaustavi najboljeg igrača planete.

"Jokića sam upoznao u svojim kasnijim godinama, dok je on bio mlađi. To što on radi je ludo. Gledam i pitam se da li ti ljudi pokušavaju da igraju odbranu na njemu ili ih on samo ubija?", počeo je Hauard izlaganje.

Tada ga je prekinuo doskorašnji saigrač srpskog reprezentativca i krenuo da ga hvali.

"Moram tebi da čestitam, jer mnogi pokušavaju, ali ne utiču na njega uopšte. Ti si jedini koji je uspio da mu pruži otpor. Gledao sam ga kako radi sve što poželi na terenu", rekao je Porter.

"Pitao sam se da li ga se plaše"

Hauard je svoju jedinu NBA titulu osvojio baš te 2020. godine kada je sa Lejkersima postao šampion u "balonu" u Orlandu. Sada ima 39 godina i povukao se iz košarke, igra u Big3 ligi.

"Gledao sam mečeve, pitao se da li se plaše da naprave faul. On ima toliko oružja. Toliko je napredovao. Od kada smo igrali u 'balonu', rekao bih da ga je to 'zapalilo', da je shvatio da mora da pobijedi i da napreduje. Mogu da kažem, gledao sam kako igra, smršao je, vidim kako se kreće, brže ulazi u akcije, sada zakucava takođe. Podigao je igru na još viši nivo. Embid i on su dvojica najboljih centara, onda imaš tu i Karla Entonija-Taunsa koji takođe igra dobro", objasnio je Hauard.

Novi igrač Netsa je dodao i šta je to on primijetio iz prve ruke dok je gledao Nikolu kako sazrijeva.

"Osvojio je prvi MVP trofej, a onda je postajao mnogo bolji i bolji", zaključio je Porter junior.