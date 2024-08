Centar reprezentacije Srbije Uroš Plavšić priključio se pripremama Crvene zvezde

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Uroš Plavšić stigao je među košarkaše Crvene zvezde, na početak priprema crveno-bijelih za sezonu 2024/25. Mjesec dana prije prve utakmice u sezoni, protiv Dubaija, on se javio treneru Janisu Sferopulosu i počeo da se upoznaje sa ekipom u kojoj će debitovati u Evroligi.

Za njim su najbolje nedjelje u životu, jer je sa reprezentacijom osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu i učio od Nikole Jokića i Nikole Milutinova. I jedva čeka da to primijeni u Zvezdi.

"Čast mi je što sam se pridružio ekipi što sam dio Zvezdine porodice. Boravak u reprezentaciji je jako lijepo iskustvo za mene, jako lijep turnir za nas. Provesti toliko vremena sa Jokićem, najboljim igračem na svijetu i sa Milutinovim... Meni to dosta znači. Trenirao sam sa njima i nadam se da će se sve stvari koje sam naučio doći do izražaja u ovoj sezoni", rekao je on za klupski sajt.

Plavšić je prošlu sezonu završio nekoliko nedjelja prije saigrača zbog problema sa povredom. U tom periodu je i potpisao za Zvezdu. "Nedostaje mi takmičenje što se tiče košarke, ranije sam završio prethodnu sezonu zbog povrede i radujem se svakom trenutku provedenom na terenu. Momci su super, sjajno su me prihvatili, i novi momci i igrači iz prošle sezone. Stvaramo timsku hemiju, jako bitnu za sljedeću sezonu".

Imao je Plavšić poruku i za navijače. "Ja to nisam krio, ja sam zvezdaš od malih nogu. Roditelji su me naučili da je to jedini pravi put i zahvalan sam im na tome. Navijačima poručujem samo da dođu u što vrećem broju na svaku utakmicu, njihova podrška će nam značiti jer znam da sedosta momaka hrani tom podrškom. To je dodatni motiv da se igra sve jače, brže i hrabrije", dodao je Plavšić.