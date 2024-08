Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je o Filipu Petruševu, a onda mu je odgovorio njegov aktuelni tim - Olimpijakos.

Izvor: MN Press

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je da su pregovori o povratku Filipa Petruševa iz Olimpijakosa zapeli zbog atinskog kluba, a tokom dana mu je stigao odgovor. U grčkoj "gazeti" prenesena je izjava neimenovanog sagovornika iz Olimpijakosa, koji je poručio prvom čoveku crveno-bijelih sledeće: "Bio bi dobro da gospodin Čović razgovara o igračima svog tima, a ne o Olimpijakosovim".

Čović je rekao da je problem nastao zbog povrede Francuza Mustafe Fala, visokog centra (218) koji je od 2021. član tima iz Pireja. "Pričali smo (sa Filipom Petruševim, prim novin) da vidimo da li on konkretno ima želju da dođe. On je izrazio želju, radili smo na tome, radili smo i dalje na tome. Vidjećemo, pogotovo što se u Olimpijakos vratio Vezenkov. E sad Olimpijakos je imao neki drugi problem, a to je povreda ovoga Fala, ne znam da li se on oporavio. Još je to aktivno", rekao je Nebojša Čović.

Dok se bliži dan okupljanja košarkaša Zvezde na početku priprema za sezonu 2024/25, i dalje se očekuje rasplet situacije oko Filipa Petruševa. Za to vreme, on je trenutno na zasluženom odmoru posle sjajnog leta za reprezentacijom Srbije i osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu.

Filip Petrušev proveo je u Zvezdi sezonu 2022/23, posle koje je kratko boravio u NBA ligi i bio igrač Filadelfije, odale se vratio u Olimpijakos i sa uspjehom nosio dres Pirejaca do ovog ljeta.