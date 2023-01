Željko Obradović nije bio zadovoljan kako je Partizan počeo meč protiv Mornara.

Izvor: YouTube/BC Igokea

Željko Obradović je na kraju pohvalio protivnika.

"Oni rade nevjerovatne stvari za košarku tamo. Sad su imali situaciju da im je otišao najbolji igrač (Rasel), da su odreagovali, imaju novog plejmejkera koji je van treninga. Ja sam siguran da će oni uspjeti to da skockaju i da će to da izgleda puno bolje. Želim im svu sreću, mi imamo fenomenalne odnose, i veoma mi je drago da je publika pozdravila trenera Mornara na način na koji je to uradila. On to zaslužuje, Pavićevići su izvanredni ljudi, i svaki put kada dođu u Beograd ja pokušavam da vratim barem dio gostoprimstva koji imamo kada igramo u Baru”, zaključio je Obradović.

Mornar je poražen od Partizana 92:74.