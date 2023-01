Trener Partizana bio prijatno iznenađen kad je ugledao navijače u sali za konferenciju. Matijas Lesor im je kumovao ovog vikenda.

U pobedi Partizana protiv Mornara, Željko Obradović dao je odmor svom košarkašku Matijasu Lesoru, koji je ovog vikenda bio kum na jednoj svadbi crno-belog navijačkog para. Posle utakmice u "Pioniru", trener Partizana govorio je o tom činu i kumstvu francuskog centra.

"Valjda je u Srbiji jasno da kad te neko uzima za kuma, uzima te iz nekog razloga, a ne verujem da su ga uzeli što je loš čovek, nego verovatno obrnuto. Tako se ovde biraju kumovi. Video sam, pokazali su mi neke snimke, on je čovek pun energije, želje, uvek pozitivan u svemu. To je najpozitivnije što je moglo da se dogodi. To je pitanje i za ljude koji su ga izabrali za kuma", rekao je Obradović.

Portparol Partizana Ivan Ivković rekao mu je u tom trenutku da su Lesorovi kumovi u sali za konferencije, a Obradović se na to nasmejao. "A, tu ste - verovatno bi vi trebalo da objasnite", rekao je "Žoc" kroz osmeh.

Matijas Lesor je oduševio sve na svadbi kada se zaista odazvao pozivu da kumuje i sa svojom porodicom bio glavna zvezda proslave sa koje su isplivali snimci na društvene mreže. Pogledajte kako je to izgledalo: