Mihailo Pavićević pričao je o Crvenoj zvezdi i sjajnim partijama ovog tima.

Mornar je došao na megdan Crvenoj zvezdi, pružio dobar otpor, Deron Rasel je dao 35 poena, ali se u Bar vraća sa porazom (93:77). Igrali su Barani svoju košarku, veliki broj šuteva, prije svega za tri poena, pokazali su da imaju dobar ofanzivni potencijal, ali da je srpski tim jednostavno prejak za bilo šta osim dobrog otpora.

O tome je pričao trener Mihailo Pavićević koji je prvo čestitao crveno-bijelima, priznao da su se oni za sve pitali i da su mnogo kvalitetniji, potom se obratio treneru Dušku Ivanoviću. "Prvo da poželim sreću najvećem pojačanju Zvezde ove sezone - Dušku. Znamo se od igračkih dana, on je rođeni pobjednik, taj mentalitet prenio je na kompletnu ekipu. U skorije vrijeme nije zabilježeno da od ekipe koja je bila u žestokom problemu, koja nije dobro izgledala, odjednom dođe neko i napravi ovakvu seriju. Nije samo serija, nego i način na koji ostvaruju pobjede. Impozantno", rekao je Pavićević.

Dobio je potom pitanje o Mornaru i o tome kako taj tim funkcioniše. "Svjesni smo svoje veličine, dolazimo iz malog grada. Rekao bih da sam ja pokušao i ranijih godina da utičem na brata, da mu kažem da prikoči, da nađemo svoje mjesto pod suncem. Nismo mi klub koji može da se juri sa Partizanom, Zvezdom, Budućnosti, Cedevitom. Imali smo u par sezona dobre timove i šansu da nešto napravimo. Okrenuli smo strategiju ove sezone, tražimo mlade igrače, napravili smo i drugi tim koji igra crnogorsku ligu. Pokupili smo dosta mladih igrača iz Crne Gore. Ima dosta mladih igrača i u prvom timu, tako je i sa strancima. Trebalo je da dođe i treći 'ruki', mama mu je dobila temperaturu i nije do sad pala. Istina je, trebalo je da igramo sa trojicom, dva su stigla, sa njima je uvijek znak pitanja. Ja sam u privilegovanoj situaciji, jer je to naš klub, samo mi je brat iznad glave. Na 0/6 prošle sezone ne bi ostao nijedan drugi trener, osim mene. Jedini klub u Evropi sa ovakvom strukturom."

Novinare je zanimalo i kako je pronašao Rasela koji briljira ove sezone. "Kad je došao ovaj mali Rasel, našli smo ga na koledžu. Imao je prosjek 13 poena. Kad je došao prvih dana, šutirao oko trojke ja mu rekao da ne volim te šuteve, on me zbunjeno gledao. Pitao me koje volim, pa sam mu rekao da se pomjeri metar dalje i pita se da li sam lud. Kad sam mu objasnio da treba da šutne, ako može, dao sam mu tu slobodu, on se razigrao. U nekim drugim ekipama, gdje je treneru mač iznad glave, da mu nije svejedno. Ja sam u privilegovanoj poziciji. Pogodili smo ga, igra sjajno, nadam se da će nam pomoći da obezbjedimo opstanak."

Potvrdio je da za njega postoji veliko interesovanje i da nije samo ponuda iz Italije na stolu. "Odmah da odgovorim, to je jedna od osam ponuda koje su došle do mene. Od Kine, Rusije, Evrope i nema tajni. Nismo mi klub koji će nekoga da sputava. Čim obezbjedimo opstanak, biće priče o tome."

Za kraj je prokomentarisao evroligaški večiti derbi, pošto je bio u Areni. "Ko god je bio, treba da je ponosan, to su trenuci za pamćenje. Atmosfera kakva je bila i kompletan događaj, od publike, igrača, trenera, do utakmice koja je odlučena poslednjim šutem. Imao sam privilegiju da budem tu, dugo će se pamtiti. Evroliga se ponosi, objavljuje snimke i kaže da ima samo u Evropi, ali bih ih ispravio i rekao da to ima samo u Beogradu", zaključio je Pavićević.