Utakmica između Crne Gore i Letonije igra se večeras na stadionu pod Goricom, sa početkom u 20.45 časova.

Izvor: FSCG

Tri trijumfa i jedan remi iz četiri odigrana susreta, uz ukupno deset osvojenih bodova, učinak su fudbalske reprezentacije Crne Gore u dosadašnjem dijelu takmičenja u Ligi nacija.

Izabranici selektora Mirka Vučinića nalaze se u dobroj poziciji u borbi za plasman u B diviziju, a novu priliku da naprave važan korak ka tom cilju imaće večeras, kada će na stadionu pod Goricom ugostiti selekciju Letonije. Eventualnim osvajanjem sva tri boda, „sokoli“ bi mogli da osiguraju prvo mjesto u grupi.

Crna Gora je slavila u prvom međusobnom duelu, odigranom prošlog mjeseca u Rigi, rezultatom 2:1, pa će i večeras imati ulogu favorita.

Ipak, Vučinić upozorava da njegov tim ne smije unaprijed računati na pobjedu i da je neophodno maksimalno ozbiljno pristupiti predstojećem izazovu.

„Ovo je utakmica ista kao i svaka prethodna. S druge strane, unaprijed dobijene utakmice su najteže. Spolja čujem da dolaze glasine kao da smo već dobili utakmicu, a to još više otežava i remeti igrače. Ali, nadam se da su shvatili koliko je važan meč, kao i svaki koji dolazi. Bitno je da igrači izađu na teren s velikom koncentracijom, željom, voljom i borbom“, istakao je selektor Crne Gore.

Osvrćući se na prethodni duel sa Letonijom, Vučinić je podsjetio da su njegovi izabranici dobro otvorili utakmicu i dugo kontrolisali igru, ali da je završnica donijela određene probleme.

„Tu utakmicu smo otvorili dobro – brzim pogotkom. Kontrolisali smo dešavanja na terenu do 80. minuta, a onda su oni postigli gol za 2:1 i prirodno je da vas to malo poremeti. Dobili su vjetar u leđa, imali podršku domaće publike, ali smo ostali koncentrisani i dobri – nijesmo tome podlegli i ostvarili smo pobjedu“, kazao je Vučinić.

Kada je riječ o igračkom kadru, Crna Gora ni ovog puta neće moći da računa na Adama Marušića, dok je nastup Stevana Jovetića pod znakom pitanja.

„Mnogo mi je žao što nema Marušića, ne znamo da li je povreda obnovljena ili je neka nova. Mislimo da je ovo drugo. Žao mi je što smo izgubili takvog profesionalca, lidera tima uz Jovetića i Savića. S druge strane, Jovetić je proteklih dana trenirao sa strane, vidjećemo da li će moći“, rekao je selektor.

Dobra vijest za stručni štab je povratak Seada Hakšabanovića, koji nije nastupao u oktobarskim utakmicama zbog povrede. Vučinić je potvrdio da će fudbaler biti u početnoj postavi, ali da neće biti promjena u taktičkom rasporedu ekipe.

„Hakšabanović će igrati, biće starter, ali se formacija u kojoj igramo neće mijenjati“, najavio je Vučinić.

Da je značaj večerašnjeg susreta veliki, potvrdio je i iskusni defanzivac Stefan Savić, koji očekuje težak meč, ali vjeruje da Crna Gora može doći do pobjede uz pravi pristup.

„Prvi smo u grupi, igramo kod kuće i logično je da očekujemo tri boda. Ipak, neće biti lako, nije bilo ni u jednom meču u ovoj Ligi nacija. Spremni smo, svjesni težine utakmice, da je posljednja od dvije stepenice koje treba da preskočimo. Maksimalno smo motivisani, uz dobru pripremu ubijeđen sam da ćemo slaviti“, poručio je Savić.

On je istakao da prethodni trijumf nad Letonijom ne smije biti razlog za opuštanje, bez obzira na očekivanja javnosti.

„Svjesni smo da svi očekuju našu pobjedu, prije svega jer smo Letoniju pobijedili u gostima, ali ponavljam: danas nema lakih utakmica. I mnogo veće reprezentacije ne uspiju da pobijede svaki put, to nas poziva na oprez. Maksimalno smo fokusirani da uradimo što je do nas. Neće nedostajati želje i motiva jer znamo što nam znači ova utakmica“, dodao je Savić.

Govoreći o posljednjem nastupu protiv Jermenije, u kojem nije bilo golova, crnogorski reprezentativac naglasio je da je stabilnost u odbrani jedan od ključnih faktora uspjeha.

„Dosta je bitno da smo dobri pozadi, ne samo posljednja linija, već da je cijela ekipa čvrsta i organizovana. Ima kvalitet u ofanzivi i u većini mečeva stvaramo mnogo šansi. Ako zadržimo nulu u defanzivi mnogo su nam veće šanse da pobijedimo“, zaključio je Savić.