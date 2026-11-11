Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić očekuje maksimalnu ozbiljnost i koncentraciju svojih igrača uoči duela sa Letonijom, ističući da je pobjeda imperativ, ali i da protivnika ne smiju potcijeniti.

Izvor: FSCG

„Očekivanja su kao i uvijek da pobijedimo. Svaki meč je težak, posebno ovi koji su unaprijed dobijeni. To malo poremeti i opusti igrače. Ali, nadam se da su shvatili koliko je bitna ova utakmica. Najvažnije je da na teren izađu koncentrisani, da pokažu volju, želju i borbu kao u prethodnim utakmicama“, kazao je Vučinić.

Selektor je podsjetio na prethodni duel sa Letonijom u Rigi, u kojem je Crna Gora slavila rezultatom 2:1, ali je u završnici morala da se suoči sa pritiskom domaćina.

„Kontrolisali smo meč do 80. minuta, potom su oni dali gol za 1:2 i to im je dalo krila, a nas poremetilo. Publika ih je nosila. I mnogo veće ekipe u tim situacijama budu pod pritiskom, ali dobro smo reagovali i nijesmo primili drugi pogodak. Letonija može da bude opasna samo ako joj mi to dozvolimo. Čekaće šansu iz kontri, moramo da budemo vrlo pametni kad izgubimo loptu“, istakao je selektor.

Vučinić je posebno ukazao na problem realizacije, s obzirom na to da reprezentacija stvara veliki broj prilika, ali ih ne pretvara u dovoljan broj golova.

„Stvaramo mnogo šansi, a dajemo malo golova. Na jučerašnjem sastanku pokazao sam igračima snimak sa 30 povoljnih situacija iz kojih nijesmo zatresli mrežu. Ne možemo da priuštimo sebi taj luksuz“, poručio je Vučinić.

Govoreći o napretku reprezentacije, selektor je napravio i poređenje sa generacijom koja je 2011. godine igrala baraž za Evropsko prvenstvo protiv Češke, kada je on predvodio nacionalni tim kao kapiten.

„Bio sam igrač i mislim da smo tada napravili veliku stvar. Teško je porediti tadašnju i sadašnju ekipu, ali mislim da sada igramo kvalitetniji fudbal. Tada smo mnogo zavisili od jednog, dva igrača, a sada prije svega imamo dobar kolektiv. Ovo je grupa igrača koja je napravila dobru, familijarnu atmosferu, i to nas krasi svaki put kad izađemo na teren“, kazao je Vučinić.

Selektor je dodao da ekipa sve više kontroliše utakmice i da napreduje u svim segmentima igre, podsjećajući da Crna Gora nije bila nadigrana ni protiv Hrvatske.

„Polako slažemo kockice, mislim da idemo nabolje u svakom segmentu“, zaključio je Vučinić.