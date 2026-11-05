Selektor Portugala Žorž Žesus otkrio je da je tražio Kristijanu Ronaldu da ostane u reprezentaciji, ali da je to odbio.

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Kristijano Ronaldo je riješio da stavi tačku i da se povuče iz reprezentacije Portugala. Vijest je saopštio čelnim ljudima Saveza prije zvanične objave, ali ne i selektoru Žoržu Žesusu. Pročitao je svoje oproštajno pismo i o tome je šef struke nacionalnog tima pričao.

"Kristijano je globalna ikona i za Portugal i za reprezentaciju. Dao je mnogo toga nacionalnom timu tokom svih ovih godina. Uzor je za mlade Portugalce, za mlade ljude uopšteno. Imao sam priliku da radim sa njim godinu dana u Al-Nasru i uvijek će biti ikona reprezentacije, naših ljudi i dio istorije", rekao je Žesus.

Imao je samo riječi hvale na račun legendarnog portugalskog fudbalera.

"Čak i svi mi u našoj sali imamo. Tačnije, imaćemo jednu veliku njegovu sliku postavljenu. Tako da svi mladi igrači i ne samo oni, već i saigrači i svi oni koji provedu vrijeme tu mogu da ga vide kao uzor."

"Pitao sam ga da ostane"

Otkrio je selektor Portugala da je želeo da Ronaldo ostane u reprezentaciji i da nastavi da igra po povratku sa suspenzije.

"Ovo je njegova odluka. Već smo imali priliku da diskutujemo o tome prije objave spiska. Pitao sam ga da ostane, da bude uz mene, jer mi je potreban, ali moram da prihvatim njegovu odluku. Zauvijek će biti u srcima portugalskog naroda i reprezentacije i biće ikona portugalskog fudbala", poručio je Žesus.