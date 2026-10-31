Aston Vila je poručila da pokreće tužbu protiv Džejmija Karagera zbog izjave u jednoj od emisija.

Izvor: Profimedia

Novi potresi u Premijer ligi. Ovog puta na relaciji između komentatora i bivšeg engleskog fudbalera Džejmija Karagera i Aston Vile. Izgleda da će morati na sudu da reše razmirice posle jedne od izjava koju je dao.

"Aston Vila će pokrenuti pravni postupak protiv Džejmija Karagera zbog neprihvatljivih uvreda na račun kluba i navijača. Nećemo da dozvolimo nikome da zaustavi našu uspon u engleskom i evropskom fudbalu. Predsjednik Nasef Saviris", navodi se u saopštenju kluba iz Birmingema.

Saopštenje kluba izazvalo je reakciju mnogih na društvenim mrežama i većina njih je na strani bivšeg igrača Liverpula. Smatraju da je klub pretjerao, ali će završnu riječ dati sud.

Šta je tačno Karager rekao?

Over this? Are you kidding me he’s literally right lmaoooo https://t.co/8vdxpMpbPc — Killi (@KM_243_)October 30, 2026

Džejmi Karager je u emisiji u kojoj su još Geri Nevil, Roj Kin i Ijan Rajt pričao o stanju u evropskom fudbalu i potencijalnim transferima i odlascima iz klubova. Iskoristio je Vilu kao jedan od primjera.

"Ne želim da iznerviram navijače Vile. Samo hoću da kažem da postoji hijerarhija u fudbalu. Real Madrid će da uzme najboljeg igrača Junajteda, doveli su tako Kristijana Ronalda. Isto važi i za Liverpul, uzeće igrača Liverpula. Isto važi za timove ispod Aston Vile, oni će pokupiti njihove igrače i menadžere. Zato i kažem - navijači Vile je**no začepite. Vila nikada neće biti Mančester Junajted", rekao je Karager.