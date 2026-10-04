Crvena zvezda navodno je bila blizu dovođenja fudbalera Artura Marona, ali je transfer propao u posljednji čas. Ipak, nije isključeno da u januaru krenu novi pregovori.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pikirala napadača i to u Brazilu. Albert Rijera je želio da dovede talentovanog brazilskog centarfora Artura Marona (19). Transfer je navodno ljetos bio na pragu da se desi, ali je došlo do problema u pregovorima i sve je propalo.

Tako bar tvrdi brazilski novinar Felipe Lunasi koji je donio informaciju u vezi tog transfera. Problem je nastao kada je tamošnji klub Sport tražio da crveno-bijeli konačnu odluku o otkupu donesu u januaru, a ne na kraju sezone.

"Poslije interesovanja Fluminensea je Crvena zvezda 18. septembra poslala ponudu za Artura Marona. Ponuda je podrazumijevala pozajmicu uz opciju otkupa i procijenjena je na dva miliona evra. Sport je odbio tu ponudu na početku, ali je onda poslao kontraponudu. Pristali su na dogovor, ali ako se odluka o otkupu pomjeri na januar. Zvezda je tražila od Sporta da tu ponudu dostavi u pisanoj formi, ali klub nikada nije formalizovao taj dokument. Pošto je prelazni rok završen, do dogovora nije došlo i Artur ostaje u Sportu", stoji u tekstu brazilskog novinara.

Ipak, ovo ne znači da je gotovo pošto nije isključeno da će Zvezda da se vrati za pregovarački sto već u januaru. Pod uslovom naravno da su crveno-bijeli zaista zainteresovani za momka iz Belo Horiznotea koji je do sada odigrao samo dva meča u drugoj ligi Brazila za seniorski tim.

Da li je bilo pregovora zaista ili tamošnji mediji pokušavaju da mu "podignu cijenu", ostaje da se vidi, januar nije toliko daleko...

(MONDO)