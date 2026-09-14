Albert Rijera se oglasio posle pobjede protiv ekipe IMT-a i objasnio šta je primijetio u srpskom fudbalu

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je upisala novu pobjedu u Superligi Srbije pošto je savladala IMT. Gol vrijedan tri boda postigao je Vasilije Kostov i tako donio veliko slavlje crveno-bijelima. Poslije meča je kratku izjavu za klupsku televiziju dao trener Albert Rijera.

"Pobjeda je najvažnija, uz sačuvanu mrežu", rekao je Rijera.

Vidi opis Albert Rijera: "Volio bih da svi rivali Zvezde i protiv drugih timova igraju ovako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Ove nedjelje će crveno-bijeli ponovo igrati dva meča, da nadoknade zaostalu utakmicu. Prvo na gostovanju Željezničaru (17. septembar), pa onda dočekuje Radnički iz Niša u Beogradu (20. septembar).

"Volio bih da svi protivnici protiv drugih ekipa igraju kao protiv nas - izuzetno snažno i jako. Razumijem to, jer mi posebno motivišemo protivnike, ali se nadam da će u nastavku takmičenja svi timovi pružati jednako snažan otpor i na drugim mečevima", zaključio je Rijera.

Jedini gol na meču IMT - Crvena zvezda u 9. kolu Superlige. Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)