Zbog loših rezultata i slabih partija pojavile su se spekulacije o potencijalnom otkazu za Srđana Blagojevića u ruskom Akronu.
Srđan Blagojević je iz Partizana otišao u Rusiju, ali mu tamo ne ide. Preuzeo je ekipu Akrona i poslije osam kola ima samo pet bodova i ekipa se nalazi na 14. mjestu. Zbog svega toga se sve više u tamošnjim medijima spominje otkaz za nekadašnjeg trenera Partizana.
Međutim, to se neće dogoditi. Tako tvrdi generalni direktor kluba Konstantin Kljušev koji vjeruje u čovjeka sa kojim je potpisan četvorogodišnji ugovor. Tvrdi da neće biti ishitrenih odluka.
Da li Srđan Blagojević dobija otkaz u Rusiji?
"Spekulacije oko odlaska Srđana Blagojevića su samo to, spekulacije. Mi ne donosimo odluke na prečac. Posmatramo kako ekipa funkcioniše i da li postoji napredak. U skladu sa svim tim mogu da kažem da trener ima naše puno povjerenje", rekao je Konstantin Kljušev za "Sport ekspres".
(MONDO)