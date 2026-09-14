Zbog loših rezultata i slabih partija pojavile su se spekulacije o potencijalnom otkazu za Srđana Blagojevića u ruskom Akronu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srđan Blagojević je iz Partizana otišao u Rusiju, ali mu tamo ne ide. Preuzeo je ekipu Akrona i poslije osam kola ima samo pet bodova i ekipa se nalazi na 14. mjestu. Zbog svega toga se sve više u tamošnjim medijima spominje otkaz za nekadašnjeg trenera Partizana.

Međutim, to se neće dogoditi. Tako tvrdi generalni direktor kluba Konstantin Kljušev koji vjeruje u čovjeka sa kojim je potpisan četvorogodišnji ugovor. Tvrdi da neće biti ishitrenih odluka.

Vidi opis Da li Srđan Blagojević dobija otkaz u Rusiji? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"Spekulacije oko odlaska Srđana Blagojevića su samo to, spekulacije. Mi ne donosimo odluke na prečac. Posmatramo kako ekipa funkcioniše i da li postoji napredak. U skladu sa svim tim mogu da kažem da trener ima naše puno povjerenje", rekao je Konstantin Kljušev za "Sport ekspres".

Pogledajte 00:19 Lepa scena na početku derbija: Stanković i Blagojević se srdčano pozdravili Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)