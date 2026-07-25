Lionel Mesi odigrao je svoju poslednju utakmicu u dresu Argentine.

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Argentinski mađioničar Lionel Mesi najvjerovatnije je odigrao svoju posljednju utakmicu za nacionalnu selekciju. Oproštaj nije bio onakav kakav je maštao, pošto su "gaučosi" poraženi u finalu Svjetskog prvenstva od Španije rezultatom 1:0. Direktno od Mesija nijesmo čuli da je ovo bio oproštaj, iako su male šanse da ćemo ga gledati na Mundijalu za četiri godine. Ipak, izgleda da je saigračima već saopštio konačnu odluku.

Reprezentativac Argentine Leandro Paredes kaže da nije srećan zbog Mesijeve najteže odluke u karijeri, ali da je svi moraju poštovati.

„Mislim da je odlučio, to je bila njegova posljednja utakmica za reprezentaciju. Nadam se da nije tako i da će nastaviti da igra, međutim to je njegova odluka – ako je on srećan, i mi smo. Ni ja ne znam da li sam spreman da nastavim, to je proces koji treba svariti i dobro promisliti“, rekao je iskusni as i tako rastužio navijače koji su se nadali da će tek gledati posljednji ples jednog od najvećih fudbalera u istoriji.

"NO QUERÍAMOS QUE LLEGUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LEO"



Leandro Paredes, sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina.



"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir con nosotros", agregó.@gasgerke#DSPORTSNoticiasNITE

CONMEBOL#SudamericanaEnDSPORTSpic.twitter.com/1AOklauSBO — DSPORTS (@DSports)July 24, 2026

Sigurno je da više nećemo gledati Nikolasa Otamendija u dresu argentinske reprezentacije, nakon što je iskusni defanzivac objavio konačan kraj, za razliku od Mesija koji se još nije zvanično oglasio.

Lionel Mesi je za reprezentaciju Argentine odigrao 207 utakmica, postigao 125 golova i upisao 65 asistencija. Sa nacionalnim timom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2022. godine, Kopa Ameriku 2021. i 2024. godine, dok je na Svjetskom prvenstvu 2026. predvodio ekipu do finala.