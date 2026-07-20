Lionela Mesija najvjerovatnije više nećemo gledati u nacionalnom dresu.

Izvor: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi najvjerovatnije je odigrao svoj poslednji meč u dresu Argentine. Konačan kraj najavili su "gaučosi" posle srceparajućeg poraza od Španije u finalu Svjetskog prvenstva (1:0). Mađioničar u kopačkama je završio u suzama, a očekuje se da uskoro objavi povlačenje.

Nije Mesi uspio da se oprosti u velikom svjetlu, ali nema za čime da žali, osvojio je sve što se može osvojiti i u reprezentativnoj i u klupskoj karijeri.

"Tvoje suze su naše suze, kapitenu. Donio si nam najveće radosti u našim životima. Hvala ti na posvećenosti, na magiji i što si davao sve od sebe do poslednjeg trenutka", stoji u objavi na zvaničnom nalogu reprezentacije Argentine.

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo



¡Te amamos para siempre, Leo! pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina)July 19, 2026

Mesijeva statistika na Svjetskim prvenstvima