Fudbalska reprezentacija Argentine dočekana je kao heroji, ali Mesi nije bio prisutan. Otkrijte zašto je odlučio da izbjegne proslavu.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine poražena je u finalu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi od Španije (1:0), ali je uprkos tome kod kuće organizovan doček uz hiljade i hiljade ljudi na ulicama Buenos Ajresa. Fudbaleri su se pojavili u autobusu i učestvovali su u paradi, međutim tamo nije bilo najvećeg - Lionela Mesija.

Nadali su se navijači Argentine da će opet, posle četiri godine i Katara, slaviti zajedno sa Mesijem, međutim ovoga puta on je "eskivirao" proslavu i to je pomalo iznenadilo tamošnje navijače.

Zašto nije došao Mesi?

Uprkos porazu od 1:0 i kritikama zbog ponašanja u finalu - prije svega zbog pretjerane agresivnosti i anti-fudbala - selektor Lionel Skaloni i 15 igrača dočekani su kao heroji po slijetanju na Međunarodni aerodrom Ezeiza. Nakon što su članovi stručnog štaba izašli iz aviona, predsjednik Fudbalskog saveza Argentine Čiki Tapija, selektor Lionel Skaloni i iskusni štoper Nikolas Otamendi predvodili su grupu koja je crvenim tepihom stigla do otvorenog autobusa.

Argentinski reprezentativci su se potom vratili kući, ali se čak 11 fudbalera nije pridružilo ostatku ekipe u Buenos Ajresu. To su Rodrigo de Pol, Kristijan Romero, Hulijan Alvarez, Heronimo Rulji, Huan Muso, Niko Paz, Đulijano Simeone, Lautaro Martinez, Nauel Molina, Enco Fernandez i Lionel Mesi.

Svi oni sem Mesija ostali su u SAD, dok je najveći svih vremena putovao odvojeno od ekipe, sletio je na drugi aerodrom i odatle se odmah uputio u rodni Rosario.

On će se odmarati sa porodicom u zatvorenom stambenom kompleksu Kentaki u Funesu. I njega su po dolasku dočekale hiljade navijača, ali je odlučio da se ne pridruži saigračima u Buenos Ajresu. Takođe, podsjetimo da njegovi roditelji nisu prisustvovali finalu zbog zdravstvenih problema njegovog oca Horhea Mesija.

Da li je ovo kraj za Mesija u Argentini?

Svi su očekivali da se Mesi posle poraza u finalu Svjetskog prvenstva i zvanično oprosti od dresa Argentine, ali za sada to nije uradio. Zbog toga i tinja nada "gaučosa" da će nastaviti da igra, makar do iduće Kopa Amerike.

"Bol je veoma velika i biće potrebno vrijeme da ova rana zaraste. Ipak, nosim sa sobom i sve ono lijepo... Utakmice u kojima smo uspijevali da se vratimo i preokrenemo rezultat dajući sve od sebe, trenutke koji će zauvijek ostati u našim sjećanjima, kao i podršku čitave zemlje koja nas je, zajedno sa radom i trudom ove grupe, ponovo dovela do toga da budemo među najboljim ekipama na svijetu", napisao je Mesi u svojoj poruci posle finala.

"Danas je teško sagledati sve što smo uradili, ali ova grupa igrača stigla je do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva. Od srca vam hvala na svakoj poruci i svakom znaku podrške. Još jednom smo uspjeli da se ujedinimo kao zemlja i budemo svi zajedno, dijeleći ogroman ponos zbog toga što smo Argentinci. Takođe želim da čestitam Španiji na osvojenoj tituli", dodao je on.