Argentina je obezbijedila plasman u finale Mundijala, ali igrač koji je privukao najviše pažnje zasigurno je Džud Belingem. Vidjeli smo raspravu sa Masijem, ali i ćušku igraču rivalskog tima Valentinu Barku

Izvor: Youtube/Football Xtra/Instagram/headlinehaalchaal/printscreen

Argentina je posle preokreta u 92. minutu u polufinalu Svjetskog prvenstva pobijedila Englesku. Poraz je posebno teško pao zvijezdi Real Madrida Džudu Belingemu, koji je posle meča udario ćušku fudbaleru rivalskog tima Valentinu Barku. Prethodno smo vidjeli nešto žustriju raspravu Engleza i sa Lionelom Mesijem, pa je utisak da Belingem nije najbolje kontrolisao emocije u jednom od najvažnijih mečeva u karijeri.

Argentina je golom Lautara Martineza u 92. minutu postavila konačan rezultat, pa je aktuelni svjetski šampion imao razlog za slavlje. Kako su se igrači okupljali da zajedno proslave novi istorijski uspjeh, jedna od grupa našla se i pored Belingema. Čini se da je asa "kraljevskog" kluba nešto opasno isprovociralo, pa je rešio da pokvari jedan od najsrećnijih trenutaka reprezentacije Argentine.

Pogledajte kako je Belingem udario igrača Argentine:

Prišao je s leđa Valentinu Barku, igraču Strazbura, i poprilično jako ga udario u glavu. Belingem, koji tečno govori španski, vjerovatno je savršeno razumio poruku igrača koji su ga u tom trenutku pobijedili na terenu. Poražen emotivno, ali i u utakmici, reagovao je kako ne dolikuje sportisti, posebno igraču njegovog kalibra.

Čitava situacija je brzo eskalirala i prerasla u fizički sukob. Mladi Argentinac nije želio da "spusti loptu", već je odgurnuo Belingema. U raspravu su se brzo uključili i ostali igrači, među prvima Nikolas Otamendi, koji je odmah intervenisao. Engleski golman Džejms Traford pokušao je da zaustavi incident, a Oli Votkins uspio je da odvuče Belingema sa mjesta dešavanja i smiri zvijezdu Real Madrida.

Zašto je Belingem udario Valentina Barkua?

Mišljenja o reakciji Belingema podijeljena su na društvenim mrežama. Ima onih koji brane Engleza, jer su snimci Valentina Barkua kako provocira reprezentativce rivalskog tima brzo obišli društvene mreže. Mladi fudbaler Argentine nije igrao u polufinalnom meču, ali je propisno proslavio gol Martineza u 92. minutu nadoknade.

Pogledajte šta je naljutilo Belingema:

On connaît la vraie raison pour laquelle Bellingham a giflé Valentín Barco.



Barco a couru du banc de touche pour célébrer juste devant Jude après le but de Enzo.https://t.co/94v4oHx80Hpic.twitter.com/5fZgSxU9L4 — !£ ǥ ƶ ø n! (@kb_Egzon)July 16, 2026

Umjesto da bude sa svojom reprezentacijom, Argentinac je skakao na terenu, prilazio igračima engleske ekipe i likovao. Na kraju je dobio i "vaspitnu mjeru" o kojoj se i dalje debatuje.

Druga polovina navijača nije zadovoljna reakcijom Belingema, posebno zbog činjenice da je riječ o jednoj od najvećih zvijezda Real Madrida i reprezentacije Engleske. Ako ni zbog čega drugog, a onda zbog renomea koji uživa, ova reakcija uglavnom je ocijenjena kao prenagla.