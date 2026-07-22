Engleski tabloidi razapeli su Mesija nakon poraza Argentine u finalu, ističući njegovu emotivnu reakciju i kontroverzno ponašanje.

Izvor: Bob Kupbens / imago sportfotodienst / Profimedia

Lionel Mesi i Argentina nisu uspjeli ponovo da se popnu na krov svijeta. U finalu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, opet su stigli do finala i tamo ih je zaustavila Španija (1:0) koja je bila mnogo bolja. Kontrolisala je posed, stvarala šanse, dok Argentina nije uputila ni šut ka golu protivnika.

Zbog toga, a malo više zbog toga što je "okrenula" Engleze u polufinalu, britanski mediji utrkuju se poslednja tri dana ko će više uvrijediti Mesija. U tome je, kao po običaju, pobijedio tabloid "Dejli Mejl".

Sraman tekst o Mesiju

"Potpuno poniženje Lionela Mesija: Bez supruge i sa suzama kao kod djeteta dok su se argentinski grubijani osramotili - kako je ovo Svjetsko prvenstvo razotkrilo mračnu stranu čovjeka kojeg mnogi smatraju najvećim svih vremena", naslov je teksta iz Dejli Mejla koji potpisuje njihov novinar Oliver Solt.

U njemu se čitava priča naslanja na to da Mesi nije imao bajkovit završetak svoje blistave karijere, kao da se zaboravlja šta je uradio prije četiri godine u Kataru. Uostalom, i sam je rekao da je sve svoje ciljeve ispunio, ali Englezi ne bi bili Englezi...

"Kroz istoriju je rijetkost da legendarni sportisti napuste najveću scenu na vrhuncu. Muhamed Ali izgubio je tri od svoje poslednje četiri borbe prije nego što je okačio rukavice o klin. Majkl Džordan oprostio se od NBA lige nakon što sa Vašington Vizardsima drugu sezonu zaredom nije uspio da izbori plej-of. Tom Brejdi završio je karijeru porazom od Dalas Kaubojsa u plej-ofu. Bejb Rut, Rodžer Federer, Rafael Nadal takođe... Spisak je dug. Sada mu se pridružilo i ime Lionela Mesija. Barem kada je riječ o Svjetskom prvenstvu", navodi se u besmislenom tekstu.

"Tužan prizor argentinske ikone koja plače posle poraza u finalu od Španije govori sve. Sa 39 godina gotovo je izvjesno da je ovo bilo njegovo poslednje poglavlje na najvećoj fudbalskoj pozornici. Na narednom Mundijalu imaće 43 godine. Međutim, Mesi se nije oprostio od Svjetskog prvenstva samo porazom. Za Argentinu je to bila jedna od najmučnijih i najsramnijih večeri koje su mogle da se dogode na stadionu Metlajf".

Mesi kriv i za čarke?

U tekstu se posebno napominje kako je Argentina bila bez šuta u okvir gola Španije, kao i da je Mesi kapiten tima koji se na kraju susreta ponio ružno - i tu se prije svega misli na tuču koju je pokrenuo Leandro Paredes.

"Iako nije učestvovao u fizičkom obračunu, Mesi je kapiten ovog tima i njegovo, po svemu sudeći, poslednje Svjetsko prvenstvo zauvijek će ostati upamćeno po ružnim scenama nakon utakmice. Ni osvajač osam Zlatnih lopti nije ostavio dobar utisak. Posle crvenog kartona Enca Fernandeza, Mesi je pokušao da isprovocira isključenje Marka Kukurelje", piše "Dejli Mejl".

"Nakon što mu je Kukurelja nešto rekao dok je rukom prekrivao usta, Mesi je podigao ruku i signalizirao sudiji, pokušavajući da izdejstvuje njegov crveni karton. Nova FIFA pravila zabranjuju igračima da prikrivaju razgovore na terenu. Srećom po Španiju, sudija nije podlegao pritisku jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Ipak, prizor igrača poznatog po skromnosti na terenu i van njega kako pokušava da pribjegne nesportskim potezima ostavio je gorak utisak".

"Mesi, gdje ti je žena?"

U tekstu se podsjeća i da Mesijeva supruga Antonela Rokuzo nije bila na finalnoj utakmici, kao što nisu ni porodice ostalih igrača Argentine. Takođe, priča se i o tome što nije bilo špalira, nego su igrači Argentine okrenuli leđa Špancima.

"Kada su završili sa incidentima, sada već bivši svjetski šampioni pokazali su novu dozu gorčine - odbili su da naprave špalir Špancima i okrenuli su im leđa dok su podizali pehar namijenjen prvaku svijeta. Poslednji kadar Mesija na Svjetskom prvenstvu zauvijek će ostati njegova slika u suzama, okrenut leđima ceremoniji dodjele trofeja, okružen saigračima - prizor koji, prema autoru teksta, više priliči desetogodišnjoj djeci nego vrhunskim sportistima.

"Mesi je tokom karijere važio za oličenje skromnosti dok je gradio status jednog od najvećih fudbalera svih vremena, dok su ispadi njegovog velikog rivala Kristijana Ronalda - često optuživanog da voli da bude u centru pažnje i da nije idealan saigrač - nerijetko činili da Mesi djeluje u boljem svjetlu".

"Ipak, fudbalski ljubimac publike oprostio se od Svjetskog prvenstva tako što je većina navijača željela da izgubi. Upravo se to i dogodilo - bez ijednog šuta u okvir gola, dok se Argentina na kraju osramotila svojim ponašanjem", zaključuje se.