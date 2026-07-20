logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Oduvijek sam volio Ronalda": Tramp nije htio da kaže da je Mesi najbolji

"Oduvijek sam volio Ronalda": Tramp nije htio da kaže da je Mesi najbolji

Autor Jelena Bijeljić
0

Izgleda da za neke GOAT debata nije završena kada je Mesi osvojio Svjetsko prvenstvo.

Tramp nije htio da kaže da je Mesi najbolji Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je po završetku Svjetskog prvenstva upitan ko je za njega najbolji fudbaler svih vremena. Iako je Lionel Mesi osvojio Mundijal za razliku od Kristijana Ronalda i na ovogodišnjoj "smotri" stigao do finala, političar nije želio da mu dodeli to laskavo priznanje.

Iz njegovih riječi se može naslutiti da favorizuje Portugalca Kristijana Ronalda koji nikada nije stigao do najprestižnijeg fudbalskog trofeja. Spomenuo je i Pelea, ali nikako nije želio da proglasi ličnog GOAT-a. Doduše, usput je priznao da i nije neki poznavalac fudbala, te da ga sin Baron savjetuje.

"Mesi je sjajan, a i Ronaldo je sjajan. I nerado to govorim, ali gledao sam Pelea dok je igrao. Oni su vrhunski igrači. A ima i drugih. Pogledajte Francusku, imali su nešto slabiju predstavu na Svjetskom  prvenstvu, ali i dalje su velesila", rekao je Tramp i dodao:

"Te informacije dobijam od svog sina Barona. Moj sin Baron je veliki ljubitelj fudbala. Ali ovde igraju i neki drugi zaista nevjerovatni igrači. Ipak, trenutno bih rekao... mislim, oduvijek sam volio Ronalda. Oduvijek sam volio Mesija. Upoznao sam Mesija nedavno, Ronalda poznajem duže, imali su prilično dobre karijere, ja mislim", završio je Tramp u šaljivom tonu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Kristijano Ronaldo Leo Mesi Lionel Mesi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ