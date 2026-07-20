Španija je pobjedom od 1:0 nad Argentinom postala šampion svijeta, možda do slavlja evropskog prvaka ne bi došlo da katastrofalni propust nije napravio Đulijano Simeone

Izvor: X/frabigol

Reprezentacija Španije postala je šampion svijeta. "Crvena furija" pobijedila je Argentinu sa minimalnih 1:0, ali je to bilo sasvim dovoljno da se popne na najviši mogući tron. Međutim, katastrofalna greška reprezentativca Argentine Đulijana Simeonea zapravo je jedan od glavnih faktora pobjede Španije u produžetku meča.

Gol Ferana Toresa u 106. minutu ispisao je istoriju, a greška Simeonea pomogla mu je u tome. Detalji sa meča Španije i Argentine i dalje se preispituju, a trenutno je najzanimljiviji onaj u kojem sin legendarnog Dijega namješta štucne dok napad rivala uveliko traje. Zapravo, Đulijanov zadatak bio je da isprati Toresa, koji je čekao pas Nika Vilijamsa. Ipak, to nismo vidjeli...

Pogledajte grešku Simeonea:

El hijo de Simeone pierde la marca de Ferran en el gol por ACOMODARSE las MEDIAS.



Este pedazo de sinvergüenza no puede volver a usar la camiseta de la selección, junto a Molina le regalaron un mundial a España.pic.twitter.com/GNckHBg6THhttps://t.co/1SfCpWTzih — Fran (@frabigol)July 20, 2026

Fudbaler Atletiko Madrida izabrao je da namješta štucne, a čak i kada je rival zabio gol, on je i dalje rješavao problem koji je imao sa opremom. Jasno je da je greška koju je Simeone napravio katastrofalna, pa je u Argentini okarakterisan i kao igrač koji je rivalu "poklonio" pobjedu.

Nije samo Simeone obrukao Argentinu. Na ljestvici se ispred njega nalazi Molina, koji je u domovini okarakterisan kao "izdajnik", a u Španiji, u kojoj boravi već nekoliko godina, postao je jedan od najnepoželjnijih fudbalera.