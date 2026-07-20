„Crvena furija“ osvojila drugu svjetsku titulu nakon dramatičnog finala u kojem je dominirala, ali do posljednjeg sekunda strijepila pred naletima Argentine.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Španija je prvak svijeta! Reprezentacija Luisa de la Fuentea savladala je Argentinu u velikom finalu Mundijala 2026. godine, a heroj istorijske pobjede je Ferran Torres, koji je u 106. minutu postigao jedini pogodak na utakmici.

Na Metlajf stadionu gledali smo finale pun drame, taktike i nevjerovatne borbe. Španija je bila mnogo bolji rival tokom svih 120 minuta, ali je dugo nailazila na neprobojni zid koji je pred svojim golom postavio Emilijano Martinez.

„Furija“ je od prvog minuta nametnula svoj stil igre, držala posjed i stvarala šanse, dok Argentina gotovo da nije uspijevala da zaprijeti. Nevjerovatno zvuči podatak da su Argentinci do završnice meča ostali bez ijednog udarca prema golu, dok je Španija uputila čak 20 šuteva, od kojih je 12 išlo u okvir.

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Junak Argentine bio je Martinez, koji je branio nestvarno. Zaustavljao je pokušaje Jamala, Ojarzabala, Nika Vilijamsa i ostalih španskih fudbalera, ali ni sjajni golman nije mogao da zaustavi trenutak odluke.

Poslije 0:0 u regularnom dijelu, finale je otišlo u produžetke. Španija je nastavila opsadu gola aktuelnog šampiona, a nakon poništenog gola Nika Vilijamsa u 96. minutu, stigao je trenutak koji je odlučio pobjednika.

U 106. minutu Niko Vilijams je dobio duel sa Molinom, glavom spustio loptu do Ferana Toresa, a napadač Španije je silovitim udarcem pod prečku savladao Martineza za erupciju oduševljenja na stadionu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Argentina se nije predavala. U samom finišu „gaučosi“ su pokušali sve — Mesi je tražio prostor za udarac, korneri su donosili posljednju nadu, a Simeone je imao veliku priliku u 120. minutu, ali nije uspio da pronađe put do mreže.

Španija je izdržala posljednje nalete rivala i osvojila najvažniji trofej u svjetskom fudbalu.

Za Argentinu ostaje razočaranje nakon pokušaja da odbrani titulu, dok će generacija predvođena Jamalom, Pedrijem, Vilijamsom i Feranom Toresom ostati upisana u istoriju španskog fudbala.

Ferran Torres postao je čovjek odluke — njegov pogodak u 106. minutu donio je Španiji svjetsku krunu.